الآن برقم الجلوس أحصل على نتيجة الدور الثاني للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، أعتمد فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر صباح اليوم نتيجة الدور الثاني للشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية وذلك للعام الدراسي الجاري 2018/2019، حيث ارتفعت نسبة النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الجاري بفضل المجهودات المستمرة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية لتحسين وتطوير التعليم الأزهري.

نتيجة الدور الثاني للإعدادية والابتدائية الأزهرية لعام 2019:-

بعد أعتماد وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس لنتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019، فإنه يمكن لطلبة وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على نتيجة الدور الثاني من خلال الرابط التالي، أو القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالأسفل وسوف نقوم بالرد بعرض نتيجتك في الدور الثاني للشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية لعام 2019.

من جهة أخرى قال فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر بأن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بلغت هذا العام نحو 97.13% وذلك من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية والبالغ عددهم 149302 طالب وطالبه.

أما بالنسبة للشهادة الإعدادية الأزهرية فقد أعلن الشيخ صالح عباس بأن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت هذا العام نحو 92.54% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات والذين يبلغ عددهم نحو 122430 طالب وطالبه.

وبعد أن أنتهي فضيلة الشيخ صالح عباس من اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية هنأ فضيلته الطلاب والسادة أولياء الأمور.