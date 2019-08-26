الآن برقم الجلوس أحصل على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019، ظهرت الان على بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك بعد اعتماد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني منذ قليل، ويمكن لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة الدور الثاني الآن برقم الجلوس وذلك عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019:-

الآن يمكن لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية وعبر بوابة مركز المعلومات الحصول على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب صناعي وزراعي وتجاري وفندقي ونظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات الحصول على النتيجة من خلال الرابط السابق.

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة الدور الثاني من خلال القيام بترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

من جهة أخري بلغت نسبة النجاح في الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 للتعليم التجاري نحو 88.63% ، وبلغت إجمالي نسبة النجاح في الدورين الأول والثاني نحو 87.40% بزيادة قرها 0.43% عن العام الماضي.

من الجدير بالذكر أن طلاب الدبلومات الفنية الذين لم يحالفهم الحظ من النجاح في الدور الأول، قد أدوا امتحانات الدور الثاني في أوائل شهر أغسطس الجاري، أتبع ذلك القيام بأعمال التصحيح ثم المراجعة والرصد وأخيراً تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019.

وبهذه المناسبة فإننا نقدم لطلبة وطالبات الدور الثاني للدبلومات الفنية أجمل التهاني وأرق الامنيات بمناسبة النجاح والتفوق.