الآن برقم الجلوس أحصل على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019







ظهرت الان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019، وذلك بعد أن قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف باعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019، كما قام الشيخ صالح عباس باعتماد نتيجة الدور الثاني للعلوم الإسلامية 2019، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية نحو 82.97%، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشعبة العلوم الإسلامية نحو 100%.







كيفية الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019:-

قامت بوزارة الأزهر الإلكترونية بنشر نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019، ويمكن للطلبة والطالبات الآن في الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الدور الثاني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الطلاب، كذلك فإننا على أتم الاستعداد في مساعدتكم في الحصول على النتيجة فقط قم بكتابة اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع بالأسفل وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.







وبعد أنتهي وكيل الأزهر من اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019، قدم التهنئة للطلبة والطالبات بمناسبة النجاح، وناشد الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في الدور الأول والثاني للثانوية الأزهرية هذا العام بعدم اليأس والإحباط، وطالبهم بالمزيد من العمل والإصرار.

كذلك قدم وكيل الأزهر الشريف أجمل التهاني لجميع القائمين على أعمال كنترول الشهادات الأزهرية، لما قاموا به من عمل على أكمل وجه ساهم في حصول كل طالب على حقه كاملاً، وأكد على أن الأزهر الشريف يقدم كافة أوجه الدعم لأبنائه الطلاب في كافة المراحل التعليمية,





