الآن برقم الجلوس أعرف نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 ظهرت الآن بعد أن قام الشيخ عباس صالح بالنيابة عن فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول لعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الجاري 72.22%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية 65.22%.

أعرف نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية والذي يتم رفع نتائج الشهادات العامة الأزهرية علية، حتى تكون النتيجة متاحة للطلاب برقم الجلوس.

ويمكن لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا

وبعد أن أنتهي الشيخ عباس صالح وكيل الأزهر الشريف من اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، هنأ سيادته الطلبة والطالبات الناجحون في الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وقدم الشكر لأولياء أمورهم للوقوف بجانب أولادهم حتى استطاعوا تحقيق النجاح والتفوق.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2019 نحو 149303 طالب وطالبه، في حين يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام نحو 122426 طالب وطالبه.

كما أننا على أتم الاستعداد لاستقبال رسائلكم التى تتضمن الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي في تعليقات الموقع وسوف نقوم بمساعدتكم لمعرفة النتيجة.