“الآن برقم الجلوس”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة القليوبية

اعتمد منذ قليل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية حيث بلغت نسبة النجاح فى المحافظة بجميع المدارس والإدارات التعليمية 85.2% حيث تقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام بالمحافظة 88 ألف و103 طالب وطالبة، ونجح منهم 75 ألف و82 طالب وطالبة.

وأشار الأستاذ طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بأن ترتيب الإدارات التعليمية بالمحافظة قد جاء على النحو التالي بحسب نسبة النجاح التى حققتها كل إدارة تعليمية.

إدارة بنها التعليمية بنسبة 96.44%. إدارة كفر شكر التعليمية بنسبة 96.31%. إدارة طوخ التعليمية بنسبة 89.62%. إدارة العبور التعليمية بنسبة 88.71%. إدارة شبين القناطر بنسبة نجاح 88.57%. إدارة القناطر الخيرية التعليمية نسبة النجاح 86.55%. إدارة الخانكة التعليمية بنسبة نجاح 85.89%. إدارة غرب شبرا التعليمية بنسبة نجاح 81.07%. إدارة شرق شبرا التعليمية بنسبة نجاح 81.06%. إدارة قها التعليمية بنسبة نجاح 78.78%. إدارة قليوب التعليمية بنسبة نجاح 77.47%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة القليوبية

وقد أكد الأستاذ طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بأن فور اعتماد السيد المحافظ لنتيجة الشهادة الإعدادية تم نشر النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ويمكن لأي طالب أو طالبة الحصول على النتيجة الآن فوراً بالدخول على الموقع من هنا ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على النتيجة.

فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل وتتضمن اسم الطالب، ورقم جلوسه، واسم المدرسة المقيد بها، واسم الإدارة التعليمية التابع لها، ودرجات الطالب فى جميع المواد التى تضاف للمجموع، والمجموع الكلي للطالب، ودرجات الطالب فى المواد التى لا تضاف للمجموع، كما يمكن لأي طالب أو طالبة البحث فى الملف المرفق عن رقم الجلوس ومعرفة النتيجة بالمجموع الكلي.

وأسرة تحرير موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب محافظة القليوبية وتؤكد باننا على استعداد للمساعدة فى الحصول على النتيجة بان تقوم بترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة بإذن الله.