الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة المنيا

اعتمد منذ قليل اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019 السيد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة المنيا وقد بلغت نسبة النجاح النهائية لجميع مدارس وإدارات وقطاعات محافظة المنيا 73.74% ، كما اعتمد السيد المحافظ أسماء الطلبة الأوائل على مستوي المحافظة وبلغ عددهم 266 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية وهى 280 من 280.

وصرح الأستاذ محمد عزب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019 قد بل عددهم 106 ألف و468 طالب وطالبة، وقد حضر الامتحانات بالفعل 98 ألف و87 طالب وطالبة، وقد نجح منهم 72 ألف و332 طالب وطالبة بنسبة نجاح إجمالية قدرها 73.74% على مستوي المحافظة بالمدارس الرسمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة المنيا

كما أكد السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة عن أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا قد تم نشرها على العديد من المواقع الإلكترونية وكذلك على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا، ومن خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، كما تم رفع النتيجة فى ملف أكسيل من خلال موقع ميديا فاير، من خلال الرابط التالي من هنا ويمكن للطالب أو الطالبة الحصول على النتيجة من خلال تحميل الملف والبحث فى الملف برقم الجلوس آو الاسم عن النتيجة.

كما يسر أسرة موقع نجوم مصرية أن تتقدم بكل التهاني لجميع طلاب محافظة المنيا ويمكن المساعدة فى حصول الطالب على النتيجة من خلال ترك رقم الجلوس فى التعليقات وسوف نرد بالنتيجة فوراً وبإذن الله.