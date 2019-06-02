“الآن برقم الجلوس”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة البحيرة

اعتمد منذ قليل اليوم الأحد 2 يونيو 2019 السيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة البحيرة، وقد بلغت نسبة النجاح فى جميع مدارس وإدارات المحافظة 69.89% وحضر اعتماد النتيجة الأستاذ محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وصرح الأستاذ محمد سعد محمد وكيل أول الوزارة بالبحيرة بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة هذا العام قد بلغ 90 ألأف 861 طالب وطالبة، وحضر الامتحانات منهم 89 ألف و517 طالب وطالبة، ونجح منهم 62 ألف و559 طالب وطالبة، وأن النتيجة تم نشرها على شبكة الإنترنت فور اعتمادها من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بأنه تم تكريم الطلبة الأوائل على مستوي المحافظة وجاء ترتيب الإدارات التعليمية فى نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بحسب نسبة النجاح كالتالى:

إدارة ندر دمنهور التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح 86.87%. إدارة بندر كفر الدوار التعليمية فى المركز الثاني بنسبة نجاح 74.68%. إدارة كوم حمادة التعلمية فى المركز الثالث بنسبة نجاح 64.48% . إدارة الدلنجات التعليمية فى المركز الرابع بنسبة نجاح 64.81%. إدارة إيتاي البارود التعليمية فى المركز الخامس بنسبة نجاح 81.29%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة البحيرة

وأكد وكيل أول الوزارة بأنه يمكن الحصول على نتيجة أي طالب أو طالبة من محافظة البحيرة فى الشهادة الإعدادية الترم الثاني من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من هنا وكتابة رقم الجلوس ويتم عرض النتيجة كاملة بالاسم ورقم الجلوس ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

ونظراً للضغط الشديد على الموقع فقد قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة برفع النتيجة كاملة فى ملف أكسيل ويمكن الحصول على النتيجة كاملة من خلال تحميل الملف من هنا والبحث عن النتيجة بالأسم ورقم الجلوس.

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