مؤشرات نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2018 والتعرف على نتيجة شهادة طلاب الدبلومات الفنية 2019 موقع مركز معلومات وزارة التعليم

|الكلية
| الحد الأدنى
|هندسة بترول وتعدين جامعة السويس
|97.94
|هندسة قنا
|96.90
|هندسة أسوان
|96.17
|هندسة كفر الشيخ
|95.56
|هندسة الفيوم
|95.44
|هندسة سوهاج
|95.44
|هندسة بني سويف
|94.95
|هندسة الإسكندرية
|94.78
|هندسة القاهرة
|94.75
|هندسة طنطا
|94.72
|هندسة الإسماعيلية
|94.61
|هندسة المطرية جامعة حلوان
|94.55
|هندسة السويس
|94.25
|هندسة شبرا بنها
|94.22
|كلية هندسة بنها
|93.89
|هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية
|93.83
|هندسة دمياط
|93.72
|هندسة حلوان
|93.61
|هندسة المنصورة
|93.61
|هندسة بور سعيد
|93.56
|هندسة أسيوط
|93.50
|هندسة عين شمس
|93.42
|هندسة الزقا زيق
|93.40
|هندسة المنيا
|93.39
|كلية هندسة الطاقة أسوان
|93.33
|هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية
|93.33
|معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات
|92.56
|تربية حلوان
|92.39
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
|92.06
|معهد القناة العالي للهندسة بالسويس
|91.95
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر
|91.94
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
|91.94
|معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
|91.78
|معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
|91.72
|تربية جامعة السويس
|91.67
|تربية المنيا
|91.55
|العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
|91.50
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
|91.30
|معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
|91.17
|معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات
|91.15
|كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان
|90.94
|معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات
|90.89
|المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو
|90.80
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
|90.75
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى
|90.67
|معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات
|90.61
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية
|90.45
|معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
|90.39
|الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر
|90.33
|عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج
|90.30
|معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات
|90.28
|السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام
|90.11
|معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات
|89.90
|عالي هندسة بلبيس
|89.67
|القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة
|89.67
|معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
|89.61
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
|89.50
|نوعية طنطا
|89.44
|كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس
|89.35
|مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
|89.33
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
|89.22
|ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي
|88.90
|كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
|88.44
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
|88.40
|الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات
|88.00
|معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه
|87.94
|معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
|87.90
|المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس
|87.83
|المعهد العالي للهندسة بالمنيا
|87.70
|معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|87.70
|كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج
|87.70
|معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|87.25
|نوعية عباسيه
|86.95
|معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|86.80
|معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
|86.78
|نوعية كفر الشيخ
|86.56
|معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
|86.35
|معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا
|86.28
|برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
|86.25
|كلية الآثار بالأقصر
|85.78
|تربية نوعية أسوان
|85.50
|نوعية قنا
|85.30
|نوعية اشمون
|85.20
|نوعية بنها
|85.10
|نوعية بور سعيد
|85.05
|نوعية الفيوم
|84.15
|نوعية جامعة دمياط
|84.05
|نوعية الزقا زيق
|84.00
|نوعية المنصورة
|83.89
|تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
|83.40
|نوعية المنيا
|82.65
|تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
|82.61
|معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
|82.22
|العالي ترميم الآثار بأبي قير
|81.85
|فنون تطبيقيه حلوان
|79.75
|اقتصاد منزلي حلوان
|79.45
|المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية
|79.44
|الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية
|79.28
|اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية
|78.30
|الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم
|78.00
|كلية الأثآر ج أسوان
|77.89
|معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات)
|77.84
|الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة
|77.80
|كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش
|77.39
|معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
|77.17
|معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية
|76.56
|العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
|76.30
|العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
|75.40
|العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)
|75.33
|الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
|75.33
|التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
|75.15
|أثار القاهرة
|75.00
|اثار دمياط
|75.00
|الآثار بصان الحجر ج الزقا زيق
|75.00
|الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية
|75.00
|فنون جميله فنون المنيا
|75.00
|فنون جميله فنون الأقصر
|75.00
|كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
|75.00
|كلية الآثار سوهاج
|75.00
|كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
|75.00
|فنون جميله فنون ج الإسكندرية
|75.00
|فنون جميله عماره ج الإسكندرية
|75.00
|فنون تطبيقية جامعة دمياط
|75.00
|أثار قنا جنوب الوادي
|75.00
|أثار الفيوم
|75.00
|زراعه مشتهر
|75.00
|فنون جميله عماره المنيا
|75.00
|فنون جميله فنون حلوان
|75.00
|فنون جميله عماره ج حلوان
|75.00
|كلية الفنون التطبيقية ببنها
|75.00
|العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
|74.06
|العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
|73.56
|معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر
|73.39
|المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج
|72.78
|المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)
|60.22
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