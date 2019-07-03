مؤشرات نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2018 والتعرف على نتيجة شهادة طلاب الدبلومات الفنية 2019 موقع مركز معلومات وزارة التعليم

ملامح تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2019/2020 نستعرضه من خلال نتائج تنسيق الدبلومات 2018،ومن خلال هذا التقرير سنعرض للناجحين في الدبلومات الفنية جداول تفصيلية لنتيجة تنسيق عام 2018، والذي يعتبر مقياس للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات للعام الجامعي القادم، فبعد إعلان النتائج بدأ على الفور جموع من طلاب الدبلومات الذين يسعون للالتحاق بالكليات والمعاهد في البحث عن تنسيق دبلومات 2018.

كما سنستعرض أيضا طرق الحصول على نتيجة طلاب شهادات الدبلومان والتي تم إعلانها من خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين الماضي في الأول من شهر يوليو 2019، كما سنستعرض أيضا تفاصيل نتائج الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والشعب، وكذلك نسب النجاح بكل شعبة وقسم، وأيضا سنستعرض جميع روابط الاستعلام والتعرف على نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي المنتهي 2018/2019.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في سطور

عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.

تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: – عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

توقعات تنسيق الجامعات لطلاب الدبلوم الفني بجميع الشعب والتخصصات

بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.

الكلية الحد الأدنى هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 97.94 هندسة قنا 96.90 هندسة أسوان 96.17 هندسة كفر الشيخ 95.56 هندسة الفيوم 95.44 هندسة سوهاج 95.44 هندسة بني سويف 94.95 هندسة الإسكندرية 94.78 هندسة القاهرة 94.75 هندسة طنطا 94.72 هندسة الإسماعيلية 94.61 هندسة المطرية جامعة حلوان 94.55 هندسة السويس 94.25 هندسة شبرا بنها 94.22 كلية هندسة بنها 93.89 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 93.83 هندسة دمياط 93.72 هندسة حلوان 93.61 هندسة المنصورة 93.61 هندسة بور سعيد 93.56 هندسة أسيوط 93.50 هندسة عين شمس 93.42 هندسة الزقا زيق 93.40 هندسة المنيا 93.39 كلية هندسة الطاقة أسوان 93.33 هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 93.33 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 92.56 تربية حلوان 92.39 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 92.06 معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 91.95 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 91.94 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 91.94 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 91.78 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 91.72 تربية جامعة السويس 91.67 تربية المنيا 91.55 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 91.50 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.30 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 91.17 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 91.15 كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان 90.94 معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 90.89 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 90.80 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 90.75 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 90.67 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 90.61 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 90.45 معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 90.39 الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 90.33 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 90.30 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 90.28 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 90.11 معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 89.90 عالي هندسة بلبيس 89.67 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 89.67 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 89.61 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 89.50 نوعية طنطا 89.44 كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 89.35 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 89.33 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 89.22 ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 88.90 كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 88.44 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 88.40 الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات 88.00 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 87.94 معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 87.90 المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 87.83 المعهد العالي للهندسة بالمنيا 87.70 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.70 كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 87.70 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.25 نوعية عباسيه 86.95 معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 86.80 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 86.78 نوعية كفر الشيخ 86.56 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 86.35 معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 86.28 برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 86.25 كلية الآثار بالأقصر 85.78 تربية نوعية أسوان 85.50 نوعية قنا 85.30 نوعية اشمون 85.20 نوعية بنها 85.10 نوعية بور سعيد 85.05 نوعية الفيوم 84.15 نوعية جامعة دمياط 84.05 نوعية الزقا زيق 84.00 نوعية المنصورة 83.89 تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة 83.40 نوعية المنيا 82.65 تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة 82.61 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 82.22 العالي ترميم الآثار بأبي قير 81.85 فنون تطبيقيه حلوان 79.75 اقتصاد منزلي حلوان 79.45 المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 79.44 الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 79.28 اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية 78.30 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 78.00 كلية الأثآر ج أسوان 77.89 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) 77.84 الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 77.80 كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش 77.39 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 77.17 معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 76.56 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.30 العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 75.40 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 75.33 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 75.33 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 75.15 أثار القاهرة 75.00 اثار دمياط 75.00 الآثار بصان الحجر ج الزقا زيق 75.00 الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية 75.00 فنون جميله فنون المنيا 75.00 فنون جميله فنون الأقصر 75.00 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 75.00 كلية الآثار سوهاج 75.00 كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 75.00 فنون جميله فنون ج الإسكندرية 75.00 فنون جميله عماره ج الإسكندرية 75.00 فنون تطبيقية جامعة دمياط 75.00 أثار قنا جنوب الوادي 75.00 أثار الفيوم 75.00 زراعه مشتهر 75.00 فنون جميله عماره المنيا 75.00 فنون جميله فنون حلوان 75.00 فنون جميله عماره ج حلوان 75.00 كلية الفنون التطبيقية ببنها 75.00 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 74.06 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 73.56 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر 73.39 المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 72.78 المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) 60.22

بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018

الكلية الحد الأدنى تجارة قنا ج جنوب الوادي 88.40 تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 86.33 تجاره جامعة السويس 86.20 كلية تجارة ج أسوان 86.20 تجارة انتساب موجه أسوان 84.90 تجاره الإسكندرية 84.22 تجاره سوهاج 83.83 تربية حلوان 83.61 تجاره أسيوط 82.72 كلية التجارة ج العريش 82.50 تجاره بنى سويف 82.30 تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس 81.80 تجاره انتساب موجه سوهاج 81.60 تجاره القاهرة 81.40 تجاره جامعة دمياط 81.33 تجاره انتساب موجة جامعة السويس 81.20 تجارة جامعة السادات 80.56 تجاره انتساب موجه الإسكندرية 80.33 تجاره عين شمس 80.20 تجاره انتساب موجه أسيوط 79.89 تجاره الزقا زيق 79.78 تجاره بنها 79.72 تجاره بور سعيد 79.70 تجاره انتساب موجه إسماعيلية ج قناة السويس 79.36 كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش 79.33 تجاره دمنهور 79.28 تجاره شبين الكوم ج المنوفية 78.80 تجاره المنصورة 78.72 تجاره انتساب موجه بنى سويف 78.20 تجاره طنطا 78.00 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 77.91 تجاره كفر الشيخ 77.72 تجاره انتساب موجه قاهره 77.70 نوعية جامعة دمياط 77.56 حقوق سوهاج 77.44 تجارة انتساب موجة جامعة السادات 77.10 تجاره انتساب موجه دمنهور 76.56 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 76.50 تجاره انتساب م. بنها 76.50 تجاره انتساب موجه حلوان 76.44 تجاره انتساب موجه عين شمس 76.39 تجاره انتساب موجه الزقا زيق 76.33 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 76.28 تجاره انتساب موجه المنصورة 76.10 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 75.89 تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 75.72 تجاره انتساب موجه طنطا 75.33 كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 75.17 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقا زيق 75.05 حقوق اسوان 75.00 حقوق طنطا 75.00 حقوق جامعة السادات 75.00 حقوق انتساب موجه جامعة السادات 75.00 حقوق عين شمس 75.00 حقوق قنا جنوب الوادي 75.00 حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي 75.00 حقوق حلوان 75.00 حقوق انتساب موجه حلوان 75.00 كلية حقوق المنيا 75.00 حقوق أسيوط 75.00 الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 75.00 حقوق الإسكندرية 75.00 حقوق انتساب موجه سوهاج 75.00 حقوق القاهرة 75.00 الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد واداره ومحاسبة 75.00 حقوق بنى سويف 75.00 حقوق انتساب موجه طنطا 75.00 حقوق انتساب موجه أسيوط 75.00 حقوق انتساب موجه القاهرة 75.00 حقوق انتساب موجه عين شمس 75.00 حقوق انتساب موجه الزقا زيق 75.00 حقوق انتساب موجه المنصورة 75.00 حقوق انتساب موجه بنى سويف 75.00 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 75.00 حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 75.00 حقوق دمياط 75.00 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 75.00 حقوق شبين الكوم ج منوفية 75.00 حقوق بنها 75.00 حقوق انتساب م بنها 75.00 حقوق بورسعيد 75.00 حقوق الفيوم 75.00 حقوق انتساب موجه أسوان 75.00 حقوق المنصورة 75.00 حقوق الزقا زيق 75.00 العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 73.61 المعهد العالي للعلوم الآذارية بسوهاج 73.61 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) 73.60 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 73.39 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 73.20 المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف 72.90 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 72.70 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 72.70 العالي سياحة وفنادق الغردقة 71.94 الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) 71.60 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 71.30 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 71.10 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 71.10 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 71.00 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 70.90 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 70.70 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(إدارة – محاسبة – تجارة خارجية) 70.10 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 69.90 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 69.40 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 69.22 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 68.70 عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 68.70 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 67.94 المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة أعمال-محاسبة) 67.60 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 67.60 نظم معلومات إدارية قطاميه 66.94 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 65.83 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 65.00 المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 64.70 المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 64.40 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 64.00 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 63.80 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 63.67 الفراعنة العالي إدارة أعمال 63.00 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 61.30

بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي خمس سنوات لعام 2018

الكلية الحد الأدنى كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق 75.00 زراعه المنصوره 75.00 زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 75.00 زراعه شبين الكوم ج المنوفية 75.00 تربية شبين الكوم 75.00 زراعه عين شمس 75.00 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 75.00 معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 73.52 معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 72.22 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 69.07 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 68.70 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات 64.81 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 62.78 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 61.48 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 61.41 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 60.74

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“مؤشرات” توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية.. جداول المؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية

بعد حصول الطلاب على نتيجة الدبلوم الفني 2019 يتوجهون إلى موقع بوابة الحكومة المصرية ويخوضون تجربة ملئ 48 رغبة من الكليات والمعاهد على مستوى الجمهورية المتاحة وفق مجموع كل طالب بعد دخوله بالرقم السري الخاص به والشهادة الثانوية الحاصل عليها سواء المدارس (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية)، والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، وينتظرون موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بالكليات التي تم ترشيحهم لها.