الآن ترقب ظهور توجيهي الأردن بعد لحظات الدورة الصيفية 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج في المملكة الأردنية الهاشمية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة توجيهي الأردن، الفترة الصيفية للعام الدراسي 2018/2019 التي يترقبها على أحر من الجمر 73 ألف طالب وطالبة أردنية، يريدون أن يطمئنوا على نتيجتهم ومستقبلهم العلمي، وكذلك إنهاء حالة الترقب والقلق ألتي تنتاب الطلاب وأولياء أمورهم، ونحن من خلال هذا المقال سنوافيكم برابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

حالة من الترقب والانتظار يعيشها الطلبة وأولياء أمورهم هذه الفترة، نتيجة انتظار إعلان نتيجة التوجيهي وأعلنت وزارة التربية والتعليم إنهاء هذه الحالة وإعلان النتائج خلال الساعات القليلة القامة.

نتيجة توجيهي الأردن الدورة الصيفية2019

بعد الانتهاء من أداء امتحانات توجيهي الأردن الدورة الصيفية في نهاية شهر يونيو الماضي، بدأت مباشراً عملية تصحيح كراسات الامتحانات، من خلال لجان التصحيح والمراجعة الإلكترونية، وانتهت الآن كافة أعمال الكنترول من رصد وتجميع للدرجات، ومعرفة أسماء الأوائل وسوف يتم رفع النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع tawjihi.jo.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ألأردنية2019

يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام ومعرفة نتيجتك بكل سهولة، عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وموقع tawjihi.jo لمعرفة النتيجة، عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الاردنية. أو الدخول على رابط tawjihi.jo . كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له. الضغط على زر نتائج.

وفي نهاية المقال نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.