الآن تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني لحملة شهادة الدبلومات الفنية 2019 بالخطوات الآتية

خطوات تسجيل الرغبات لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني، من أكثر الأمور التي تشغل بال طلبة وطالبات الدبلومات الفنية هذه الأيام، وذلك بعدما فتح موقع التنسيق الإلكتروني الباب أمام الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية للقيام بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من يوم 17 أغسطس 2019، ولأهمية تسجيل الرغبات بالنسبة للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بحد أدني 60%، فإننا سوف نقدم الخطوات اللازمة لقيام طلاب الدبلومات الفنية بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات تسجيل الرغبات لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني:-

يقوم الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي، ثم اتباع مجموعة الخطوات الهامة التالية ، حتى تتم عملية تسجيل الرغبات بشكل إلكتروني صحيح كالتالي :-

الخطوة الأولي:- بعد الدخول على الموقع يقوم الطالب بتحديد نوع شهادة الدبلومات الفنية، ثم يقوم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري (الرقم المدون على استمارة النجاح التي تم استلامها من المدرسة).

الخطوة الثانية:- عرض الرغبات المسجلة مسبقاً وذلك في حالة ما إذا كان الطالب قام بتسجيل رغباته من قبل ويسمح الموقع بالتعديل أو الإضافة على تلك الرغبات.

الخطوة الثالثة:- التأكد من البيانات الأساسية:- حيث يقوم الطالب بالتأكد من سلامة بياناته الأساسية من اسم ومجموع وكذلك مجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية.

الخطوة الرابعة:- إدخال الرغبات أو تعديلها.

الخطوة الخامسة:- تسجيل الرغبات حيث يعرض الموقع قائمة الرغبات للمراجعة .