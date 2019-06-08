“الآن” تعرفوا على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر البوابة الإلكترونية 2018-2019

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية2019 خلال الساعات القليلة القادمة، حيث قد صدرت تصريحات من قبل رئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف، والتي أكد فيها على اقتراب ظهور النتائج بعد عيد الفطر المبارك، وها نحن الآن بصدد الإعلان عنها ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور على ثمار جهودهم التي بذلوها مع أبنائهم طيلة العام الماضي.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 :

بالكاد، تم الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بتصحيح الأوراق الخاصة بالطلاب ، والتي استمرت لفترة طويلة والسر وراء ذلك هو كثرة المواد الدراسية بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، فقام المصححون بها على أكمل وجه ليحصل كل طالب على حقوقه كاملةً دون إفراط ولا تفريط.

الجدير بالذكر أن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية بالخارج تم اعتمادها مؤخراً من قبل وكيل الأزهر الشريف، مساء الثلاثاء المنصرم، وعليه فقد أكد على ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية خلال الساعات القليلة القادمة، كما أكد ايضاً على أنه يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس فور ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 :

حرصاً منا على مد يد العون لكل طلابنا وطالباتنا بتلك المرحلة العصيبة نقدم لكم الرابط الذي من خلاله يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، وهو رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وحتى تلك اللحظة لم تظهر النتائج، ونحن الآن بصدد انتظار اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة.

• من هنا يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

يسرنا زوار موقعنا الكرام أن نقدم لكم خدمة الاستعلام عن النتائج من خلال ترك رقم الجلوس الخاص بكم بصحبة الاسم والمحافظة، لتبلغكم بالنتائج فور ظهورها.