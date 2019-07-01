موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس: رابط النتائج عبر بوابة التعليم الفنى “مركز المعلومات”

رسمياً تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم في وزارة التربية والتعليم الفني، فيمكن لكافة الطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة التعليم الفنى اليوم السابع 2019 بالاسم ورقم الجلوس، فقد تم إعلان نسبة نجاح الثانوي الفني للنظامين الخمس سنوات وثلاث سنوات 62 بالمئة، كما تم إعلان أسماء الأوائل في شهادة التعليم الفني رسمياً الآن، فيمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن النتائج عبر البوابة المصرية للتعليم الفني بكل سهولة والتي نرفق إليكم الرابط الخاص بها وكيفية الاستعلام عن النتائج.

يتم الآن رفع نتائج الثانوي الفني عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، والتي نرفق إليكم الرابط الخاص بها، وحينما ينتهي الرفع ستصبح متاحة للجميع، حيث لا تستغرق وقتاً كثيراً بعد اعتماد النتيجة كل عام، وبعدها ستتمكنوا من استعلام نتيجة الدبلومات اليوم السابع 2019.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس بالنسبة

ضمن نتيجة الدبلومات 2019 اليوم السابع برقم الجلوس نتعرف علي التالي، قام عدد 296668 طالب وطالبة في التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وقد زادت نسبة نجاح طلاب الصنايع 14.5% عن العام المنتهي، كما شارك 72903 طالب وطالبة في التعليم الزراعي هذا العام وزادت نسبة نجاهم 38% عن العام الماضي، والثانوي التجاري حضر امتحاناته من الطلاب والطالبت 246792 ونسبة نجاهم زادت عن العام الماضي 4.76، بينما التعليم الفندقي قد نزلت نسبة النجاح بطريقة رهيبة وانخفضت 67.1% عن العام الماضي، وكذلك بالنسبة لنتائج ونسب الطلاب في النظام الخمس سنوات، فقد زادت في جميع التخصصات ما عدي التعليم الفندقي، ونتعرف علي النسب من خلال الرسم الإحصائي التالي.

وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

– عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.

– عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.

– عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.

– عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.

بذلك أرفقنا إليكم كافة البيانات حول النسب والأعداد التي حضرت الامتحانات، وقد تمكن عدد كبير من الطلاب الحصول علي نتيجة الدبلوم الفني بكل سهولة بعد اعتمادها رسمياً في المؤتمر الصحفي، وحالياً من كان تواجهه مشاكل ويجد هناك عدم دخول للموقع يستطيع حالياً الدخول والاستعلام برقم الجلوس بكل سهولة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

رابط بوابة التعليم الفني لاستعلام النتائج

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي:

بعد الدخول علي الرابط السابق يمكنكم إدخال رقم الجلوس الخاص بكم واختيار الشعبة، والضغط علي بحث، وستظهر لكم درجات الطالب، وسيمكنكم الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس بكل سهولة.

بذلك يمكنكم من خلال الرابط السابق التعرف علي درجاتكم في شهادة التعليم الفني من خلال قطاع الثانوي الفني التابع إلي وزارة التربية والتعليم، ونحيطكم علماً أن عملية رفع النتائج قائمة منذ العصر حتي يتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم.