الآن: تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

بدء التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام الـ 3 سنوات حيث يمكنك الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية أو يمكنك الدخول إلى رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 حيث يقدم خدمات متعلقة بالتسجيل في تنسيق الشهادات الفنية.

مع العلم أن التسجيل فتح لجميع الشهادات الفنية باستثناء شهادات المعاهد الفنية الصحية، وشهادات المعاهد الفنية للتمريض، والمعاهد الفنية المتوسطة للخدمة الاجتماعية، والتقرير الحالي سيأخذ بيدك عزيزي الحاصل على شهادة الدبلوم الفني 2019 لكيفية التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 خطوة بخطوة على موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية.

شرح التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على بوابة الحكومة المصرية

أولًا- ادخل موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ستجد أمامك الصفحة الرسمية لموقع تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2019 عليك أن تختار الشهادة الثانوية التي حصلت عليها أولًا وهي إما أن تكون من المدارس الثانوية الفنية الصناعية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو المدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو المدارس الثانوية الفنية الزراعية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو اختر المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ثانيًا: ( خطوة رقم الجلوس وتعبئة البيانات ): ولنفرض مثلًا أنك اخترت المدارس الثانوية الفنية الصناعية التابعة لوزارة التربية والتعليم أو غيرها ستظهر لك الصفحة التالية كما في ( صورة 2) عليك أن تقوم بتعبئة الاستمارة في الخانات الفارغة وذلك بعد تسجيل رقم الجلوس، حيث عليك تعبئة كل من رقم الدخول الذي تسلمته من المعهد، والرقم السري، وينصح أن تقوم بإدخار الرقم السري من خلال الأزرار الخاصة بالأرقام الموضحة بدلًا من لوحة المفاتيح، أي تضغط عليها بالسهم الخاص بالماوس، مع العلم أن رقم الدخول والرقم السري يتم توزيعهما في المعهد على الحاصلين على الحد الأدنى للتنسيق وبعدها تقوم بكتابة الرقم التأكيدي في الصورة وهو رقم مكون من ستة أرقام لابد أن تقرأها بصورة جيدة وتكتبها، ثم تقوم بكتابة الرقم التأكيدي مرة أخرى.

بعد ذلك ستنتقل إلى الخطوة الثانية وهي خطوة تسجيل الرغبات السابقة، وبعدها خطوة البيانات الأساسية، والخطوة الرابعة هي الإدخال أو التعديل على الرغبات، والخطوة الخامسة هي تسجيل الرغبات، أما الخطوة السادسة هي الحفظ وبهذا تكون قد أدخلت الرغبات التي تريدها في تنسيق الدبلومات الفنية 2019.

جديرٌ بالذكر أن مكاتب الكنترول الخاصة بالدبلومات الفنية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 عملية تصحيح الاجابات الخاصة بامتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2019 والتي قد انتهى الطلاب من آداءها في يوم السادس من أغسطس 2019 ومن المتوقع إعلان نتيجة اختبارات الدور الثاني أواخر الشهر الحالي أغسطس، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق في امتحاناتهم.