الآن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الأول والثاني للثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم أمس عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للثانوية العامة 2019 نحو 92.6%، وبلغ عدد الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ما يزيد عن 122 ألف طالب وطالبه ، وهؤلاء الطلاب سيقومون بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019.

موعد انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019:-

بادىء ذي بدء فإنه يمكن لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2019 لطلاب الثانوية العامة للدورين الأول والثاني تسجيل رغباتهم الآن على موقع التنسيق الالكتروني، حيث يقوم الطالب باتباع الخطوات اللازمة والذي سوف يرشده له موقع التنسيق الالكتروني، حتى انتهاء الطلاب من عملية التسجيل وطباعة الايصال الدال على تسجيل الرغبات.

أما عن موعد انتهاء تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني، فقد أكدت وزارة التعليم العالي بأن باب التسجيل مفتوح أمام طلاب الثانوية العامة الدور الأول والثاني لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق وذلك حتى يوم الاربعاء المقبل الموافق 4 سبتمبر 2019، حيث سيتم بعدها غلق الباب أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق من أجل إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق، ثم سيتم بعدها فتح الباب امام تقليل اغتراب طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، وأخيراً يتم غلق الباب أمام أعمال تنسيق الثانوية العامة 2019، على أن تستمر أعمال تنسيق الثانوية الازهرية حتى موعد معين ستعلن عنه وزارة التعليم العالي.