الآن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 ..و الأماكن الشاغرة لطلاب الأدبي والعلمي علوم ورياضة بالكليات والمعاهد المختلفة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة بنسبة 50% أي بمجموع 205 درجة لطلاب الثانوية العامة لشعبة العلمي علوم ورياضة وشعبة الأدبي وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019 يوم أمس الخميس 22 أغسطس 2019، حيث تمت الاستجابة لما يزيد عن 75% من طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، ويمكن الآن للطلاب بالمرحلتين الأولي والثانية طباعة بطاقة الترشيح النهائية، بالإضافة إلى أن مكتب التنسيق سوف يرسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات المختلفة للبدء في قبول أوراق هؤلاء الطلاب والبدء في توقيع الكشف الطبي عليهم كشرط أساسي للقبول بالكليات المختلفة.

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019:-

يمكن الآن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019 تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019 وذلك لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة وكذلك لطلاب الشعبة الأدبية، ولن يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019 إلا بعد أن يتم إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة والقيام بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019:-

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، بأن هناك العديد من الأماكن التي ما زالت شاغرة بالكليات والمعاهد المختلفة لطلاب المرحلة الثالثة لشعبة العلمي علوم ورياضة، ويمكن التعرف على هذه الأماكن كما يلي وكذلك توجد أماكن شاغرة بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة لطلاب شعبة الأدبي ويمكن التعرف على هذه الأماكن ما يلي، وبصفة عامة فإن وزارة التعليم العالي قد أعلنت مراراً وتكراراً عن وجود أماكن لجميع طلاب الثانوية العامة سواء بالجامعات أو الكليات والمعاهد التابعة لها في جميع مراحل التنسيق المختلفة بالإضافة إلى طلاب الدبلومات الفنية والذين يتم قبولهم بنسبة 10% من أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم من الثانوية العامة بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة في الكليات المناظرة لكل تخصص من تخصصات التعليم الفني، فطلاب الشعبة الصناعية يتم قبولهم بالكليات المناظرة لهم وهى كليات التعليم الصناعي والهندسة .. إلخ.