الآن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 سجل رغباتك بالخطوات السهلة التالية

لطلاب وطالبات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019، فتح موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية منذ ساعات قليلة الباب أمام طلاب وطالبات المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019 لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق نحو 84872 طالب وطالبه موزعين إلى 63318 طالب وطالبه بالشعبة العلمية ونحو 21554 طالب وطالبه بالشعبة الأدبية.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2019:-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موقع التنسيق الإلكتروني قد فتح الباب الأن أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الحاصلين على مجموع 205 درجة بنسبة 50% والمتخلفين من المرحلة الأولي والثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأشارت وزارة التعليم العالي بأنه سوف يتم تأجيل إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019 إلى ما بعد قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2019 وقيامهم بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن لطلاب وطالبات المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة 2019 تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال اتباع مجموعة الخطوات السهلة البسيطة الآتية :-

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ، حيث تظهر الصورة الآتية :-

2- يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه ورقمه السري الموجود باستمارة الثانوية العامة التي استلمها من المدرسة وكتابة الرقم التأكيدي وفقاً للصورة الآتية :-

3- يتم عرض الرغبات المسجلة سابقاً إذا كان قد سبق تسجيل الرغبات من قبل كما بالشكل التالي :-

4- تظهر شاشة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب ويجب على الطالب التأكد من صحة تلك البيانات الأساسية من الاسم والمجموع ومجموعة المواد كما هو مبين بالصورة الأتية:-

5- يعرض الموقع قائمة فارغة إذا كانت تلك زيارتك الأولي له حيث يمكنك ملؤها باختيار الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها ووفق الترتيب المناسب لك ولأسرتك، وذلك وفق الصورة الأتية:-

6- في هذه الخطوة سيعرض لك مكتب التنسيق قائمة بالرغبات التي قمت بتسجيلها وفيها يمكنك تعديل الرغبات أو إضافة رغبات جديدة كما أنها تتضمن رقم تسجيل الرغبات ويجب طباعة إيصال تسليم الرغبات إلكترونيا.

كما يمكن للطلاب طباعة نموذج بالرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني للتنسيق لمعرفة الرغبات التي قام بتسجيلها وترتيبها .