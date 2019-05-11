الآن…رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 وطريقة الاستعلام عنها

تعتبر مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب في مصر، فهي تعتبر البوابة إلى الدخول إلى مرحلة التعليم الجامعي، والتي قد تحقق حلم البعض، وتخالف توقعات الآخرين، ولذلك يهتم أولياء أمور الطلبة والطالبات في هذه المرحلة بكافة التفاصيل الخاصة بها، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بعرض طريقة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

صرحت وزارة التربية والتعليم المصري، اليوم السبت الموافق11 من مايو 2019، السادس من رمضان، أن أرقام الجلوس الخاصة بالطلبة والطالبات المسجلين في الصف الثالث الثانوي، متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وأضافت الوزارة أنه سوف يتم توزيع أرقام الجلوس على المديريات والإدارات التعليمية في كافة مدن الجمهورية، والتي سيتم توزيعها على المدارس، وذلك بداية من يوم غد الأحد الموافق 12 مايو، وذلك ضمن توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مصر.

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رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن بداية من اليوم السبت الاستعلام عن أرقام الجلوس عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة، موقع الخدمات الإلكترونية، ثم يتم إدخال الكود الخاص بالطالب والذي تم توزيعه على الطلبة بعد كتابة الاستمارات الخاصة بالثانوية العامة، ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.