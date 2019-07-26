“الآن” رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والقومى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الجمعة رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 الدور الأول برقم الجلوس والرقم القومي معاً، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت، فى التظلمات التى بدأت من يوم 16 يوليو 2019.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بفتح باب التظلمات من نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2019 لمدة شهر كامل بدأت عقب إعلان نتيجة الثانيوة العامة اعتباراً من يوم 15 يوليو واستمرت حتى يوم 16 أغسطس الجاري مقبل 100 جنيه عن كل مادة يتظلم فيها الطالب من نتيجته.

وخلال هذه الفترة قام الطلاب من خلال كنترولات الثانوية العامة ومديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يتظلم فيه الطالب من نتيجته، حيث يقوم الطلاب بالاطلاع على صورة كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها وتدوين ملاحظاته عن الدرجات التى يستحقها وتقوم لجنة بفحص هذه التظلمات.

وقد بدأت نتائج تظلمات الثانوية العامة فى الظهور ويمكن للطالب أو الطالبة الاستعلام عن نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم “نتيجة تظلمات الثانوية العامة” فتظهر له الصفحة التالية كما بالصورة فيتم اختيار جنسية الطالب “مصري، أو غير مصري” ثم إدخال رقم الجلوس، وإدخال الرقم القومي، والضغط على عرض نتيجة التظلم، فيتم عرض نتيجة تظلم الطالب.

وتجدر الإشارة بأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة لا تظهر كلها فى وقت واحد وذلك بحسب تاريخ تقديم التظلم، وسوف تظهر النتائج تباعاً وبالتالى يمكن متابعة الرابط لحين ظهور النتيجة، مع كل التمنيات بالتوفيق لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.