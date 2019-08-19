الآن رابط تسجيل رغبات القبول في كليات جامعة الأزهر.. بادر بحجز مكانك

بوابة الحكومة المصرية أتاحت الآن رابط تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والذي انتظره الملايين من الطلاب لتسجيل رغباتهم بعد ظهور النتيجة الخاصة بامتحاناتهم في نهاية العام 2018-2019.

رابط تسجيل رغبات القبول في كليات جامعة الأزهر

نشرت بوابة الحكومة المصرية بعد انتظار الكثير من الطلاب رابط تسجيل رغبات القبول في كليات جامعة الأزهر بالقااهرة والأقاليم، وما على الطالب أو الطالبة إلا الضغط على رابط التسجيل (هنا) حتى يتوفر له تسجيل رغباته التي سمح بها المجموع الكلي له.

تسجيل رغبات الأزهر مستمر حتى ظهر الأحد

وصرح مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق الدكتور محمد فرج، أن تسجيل رغبات القبول في كليات جامعة الأزهر مستمر من الآن وحتى الساعة الثانية ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس 2019.

كيفية تسجيل رغبات القبول في كليات جامعة الأزهر

وأكمل الدكتور محمد فرج حديثه بأنه الطلاب يمكنهم التسجيل من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة العنكبوتية الإنترنت، أو من خلال أي مكتب تنسيق تابع للمجلس الأعلى للجامعات ويكون ذلك بتقديم رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

مكاتب تنسيق متاحة

وأوضح الدكتور فرج أن هناك 3 مكاتب للتنسيق متاحة للطلاب ويمكنهم تسجيل رغباتهم للقبول بالكليات وذلك في الفروع الآتية بجامعات الأزهر؛ مدينة نصر والوجه البحري بطنطا والقبلي بأسيوط.