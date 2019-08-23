الآن.. رابط موقع التنسيق يفتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2019 tansik.egypt.gov.eg

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية، الألاف من الطلاب والطالبات الناجحين بالدور الأول في شهادة الثانوية العامة 2019، والذي بالغ عددهم 86 ألف طالب وطالبة، المنتظرين المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية،سيتم إعادة التسجيل عقب إعلان نتائج الدور الثاني في نتيجة الملاحق الطلاب والطالبات الناجحين بالدور الأول في شهادة الثانوية العامة،من خلال هذا التقرير المفصل ستتعرف على رابط تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019، وطريق تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق:

رابط تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019:

الألاف من الطلاب والطالبات الناجحين بالدور الأول في شهادة الثانوية العامة،والذي بالغ عددهم 86 ألف طالب وطالبة،رابط تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية، من خلال الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية،واختيار تنسيق المرحلة الثالثة،وكتابة رقم الجلوس، وكتابة الرقم السري،والتأكد من صحة بيانات الطالب،والبدء في تسجيل الرغبات من الكليات المتاحة والمعاهد العليا،وتسجيل الـ 75 رغبة المقررة،والضغط على حفظ.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق:

الألاف من الطلاب والطالبات الناجحين بالدور الأول في شهادة الثانوية العامة، والذي بالغ عددهم 86 ألف طالب وطالبة، المنتظرين المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية،سيتم إعادة التسجيل عقب إعلان نتائج الدور الثاني في نتيجة الملاحق الطلاب والطالبات الناجحين بالدور الأول في شهادة الثانوية العامة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثالثة صباح غدا الخميس عقب إعلان نتائج تقليل الاغتراب، وسيتم إعلان موعد بداية التنسيق وتشير التوقعات أنه سيكون الجمعة أو السبت على أقصي تقدير، ونشير إلى أن من أهم كليات تنسيق المرحلة الثالثة هي كليات التجارة والآداب والحقوق الانتساب وكليات التربية النوعية والرياضية والتعليم الأساسي.