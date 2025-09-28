ظهرت الآن .. رابط نتائج السادس اعدادي 2025 دور الثاني عبر منصة نجاح https://najah.iq

ترقب الأسر العراقية والطلاب إعلان نتائج السادس الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 الدور الثاني بفارغ الصبر، حيث تمثل هذه المرحلة نقطة فاصلة في مستقبل الطلاب التعليمي، وقد أكدت وزارة التربية العراقية جاهزيتها لنشر النتائج إلكتروني عبر منصة https://najah.iq لتسهيل وصول الطلبة إليها بشكل سريع وآمن بعيد عن الإجراءات التقليدية.

نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني

نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني هي فرصة حقيقية للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول لاستكمال مسيرتهم الدراسية وتحقيق المعدلات التي تؤهلهم لدخول الكليات والمعاهد. كما تعكس هذه النتائج مدى استيعاب الطالب للمواد الدراسية وتفتح أمامه الطريق لتحديد توجهاته المستقبلية.

رابط منصة https://najah.iq

للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2025 الدور الثاني يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة نجاح https://najah.iq/ والمتابعة.

اختيار مديرية التعليم التابع لها.

الانتقال الى واجهة الطالب.

كتابة البيانات التالية: الرقم الامتحاني – الرمز السري – اجابة السؤال المطروح.

تسجيل الدخول لظهور النتائج.

عرض أو تحميل النتيجة: بعد إدخال البيانات بشكل صحيح ستظهر النتيجة ويمكن تحميلها أو طباعتها.

نصائح مهمة لضمان وصول سهل للنتائج

قبل إدخال الرقم الامتحاني تأكد من صحته لتفادي أي خطأ.

احرص على استخدام المنصات الرسمية المعلن عنها من وزارة التربية لضمان دقة البيانات.

قد يتأخر تحميل الصفحة في أوقات الذروة، حاول الدخول في أوقات أقل ازدحامًا.

بعد ظهور النتيجة يفضل تحميل نسخة أو طباعتها للاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.

اعتماد المنصات الإلكترونية مثل منصة نجاح https://najah.iq/ لنشر نتائج السادس الإعدادي يعد نقلة نوعية في قطاع التعليم بالعراق. فهو يختصر الوقت والجهد على الطلبة وأولياء الأمور ويقلل من التكدس أمام المدارس، كما يتيح الوصول إلى النتائج فور صدورها مع ضمان الشفافية والدقة.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2025 الدور الثاني أصبح أسهل من أي وقت مضى بفضل التحول الرقمي الذي تبنته وزارة التربية العراقية، من خلال منصة نجاح htnajah.iq كل ما يحتاجه الطالب هو اتباع الخطوات بدقة، التأكد من صحة البيانات، والتحلي بالصبر أثناء الضغط على المنصات الإلكترونية، هذه النتائج ليست مجرد أرقام بل هي مؤشر لمستقبل الطالب العلمي والمهني، وبالتالي فإن الحصول عليها بشكل سريع ودقيق يساعد في رسم خطوات المرحلة القادمة بثقة.