الآن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة الإسكندرية 2019 -2020 بالرقم القومي والملف جميع الإدارات التعليمية عبر موقع مديرية التربية والتعليم alex-edu.com

نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة الأسكندرية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأسكندرية،نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2019 -2020،عبر الموقع الرسمي للمديرية علي الأنترنت،بعد حالة من الترقب لأولياء الأمور إنتظارًا لمعرفة نتيجة التنسيق الخاصة بأبنائهم بعد التقديم علي الموقع الإلكتروني .

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالأسكندرية :

ونشر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأسكندرية،نتيجة تنسيق رياض أطفال بعد إعتماد النتيجة رسميًا،ومراجعة كافة البيانات للتلاميذ علي الموقع الإلكتروني،خلال الأيام الماضية بعد الإنتهاء من عمليات التسجيل والتقديم الإلكتروني.

وبدأ أولياء أمور التلاميذ في جميع المناطق بمحافظة الأسكندرية، عمليات البحث عن نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2019 -2020،في إطار الحرص علي مستقبل أبنائهم ومعرفة المدرسة التي سوف يلتحقون بها بالعام الدراسي الجديد.

التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال 2019:

وبدأت عمليات التقديم والتسجيل الإلكتروني لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال في محافظة الأسكندرية خلال شهر يوليو الماضي 2019، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأسكندرية، وفقا للشروط المعلنة من وزارة التربية والتعليم لقبول التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة التجربية .

رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال بالإسكندرية 2019

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأسكندرية، في بيان صحفي صادر عن وكيل الوزارة،خلال الأيام الماضية،أن أعمار القبول في مرحلة رياض أطفال في التنسيق الأول خلال العام الحالي سوف يتراوح العمر بين 5 سنوات و10 أشهر 20 يوماً، و5 سنوات و7 أشهر و9 أيام.

وكما أعلنت المديرية، أن نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال،سوف يتم إعلانها رسميًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأسكندرية، حتي يتمكن أولياء امور التلاميذ من معرفة النتائج عن طريق الدخول الي الموقع الرسمي بالرقم القومي والأسم ورقم الملف والحصول علي النتيجة الأولية بتنسيق رياض الأطفال في المدارس التجريبية.