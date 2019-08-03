” الآن شغال ” .. رابط معرفة نتائج الاعتراضات الصف الثالث متوسط للدور الأول 2019 العراق بالرقم الإمتحاني عبر موقع ناجح والنجاح result Iraq

يواصل طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط 2019 في العراق،عمليات البحث عن رابط نتائج الإعتراضات،عقب إعلان وزارة التربية العراقية نتائج إعتراضات الصف الثالث متوسط للعام علي نتائج إمتحانات الدور الأول من العام الدراسي 2018 -2019،بعد الإنتهاء من فحص أوراق الأجابات للطلاب في المواد التي تقدموا فيها بإعتراضات علي نتائج الإمتحانات التي أعلنت مؤخرًا .

نتائج إعتراضات الصف الثالث متوسط العراق 2019:

وتزايدات خلال الساعات الماضية، عمليات البحث من الطلاب عبر محرك جوجل،للإستعلام عن نتائج إعتراضات الصف الثالث المتوسط، عبر الدخول لموقع وزارة التربية العراقية ومواقع ناحج والسومرية نيوز والنجاحنلمعرفة نتائج الإعتراضات في المواد.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية،حددت مادتين لكل طالب وطالبة بالصف الثالث المتوسط 2019 في العراق يمكن للطلاب التقدم بالإعتراض فيهم فقط علي نتائج إمتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2019 -2018 .

موعد إعلان نتائج إعتراضات الصف الثالث متوسط في العراق:

وأعلنت رسميًا وزارة التربية العراقية،في بيان لها،نتائج إعتراضات الصف الثالث المتوسط 2019 في العراق، في محافظات “نينوي، الرصافة، الكرخ، بغداد، المثني، صلاح الدين، دهوك، ديالي، الأنبار، النجف، كربلاء، واسط، كروك، ميسان، ذي قار، القادسية، بابل، البصرة”،بعد الإنتهاء من أعمال مراجعة وفحص أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب اللذين تقدموا بالإعتراضات علي نتائج إمتحانات الدور الأول لعام 2019،خلال الأيام الماضية عقب فتح باب التقديم بالإعتراضات علي نتائج الصف الثالث متوسط في مادتين لكل طالب وطالبة.

رابط الإستعلام عن نتائج إعتراضات الصف الثالث متوسط :

وأتاحت وزارة التربية العراقية،خدمة مجانية للطلاب للإستعلام عن نتائج الإعتراضات علي امتحانات الدور الأول لعام 2019،عبر الدخول الي موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع السومرية نيوز، للإستعلام عن النتائج بالرقم الإمتحاني وأسم المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة،لمعرفة نتائج إعتراضات الدور الأول لطلاب الصف الثالث متوسط في العراق.