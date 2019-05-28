الآن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان عبر بوابة أسوان التعليمية بنسبة نجاح 72%

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان منذ ساعات قليلة، حيث اعتمدها السيد المحافظ اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء 28 مايو 2019، كان طلاب الاعدادية قد انتهوا من أداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي فى 16 مايو الماضي، دون أى مشاكل أو صعوبات، و قد بدأ بعدها التصحيح فى كنترولات أسوان على مستوى ادارات المحافظة، التصحيح و المراجعة استمرت خلال الأسبوع الماضى، و اليوم تم الاعلان رسمياً عن نتيجة الاعدادية 2019 أسوان.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية “3 اعدادى” محافظة أسوان الترم الثانى

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسوان تم الاعلان عنها اليوم، و قد صرح السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان،حول عدد طلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة أسوان الذين قد تقدموا لأداء امتحانات الاعدادية، الترم الثانى هم 26150 طالبًا وطالبة، و قد نجح من هؤلاء الطلاب 18964 طالبًا وطالبة بمدارس التعليم الحكومى، وايضا فى مدارس اللغات، و يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة من خلال بوابة اسوان التعليمية، و وهنا رابط أخر لمعرفة نتائج اعدادية اسوان من خلال موقع فيتو باستخدام رقم الجلوس.