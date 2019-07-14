بعد طول انتظار تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري بعد الإعلان عن أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري اليوم في مؤتمر رسمي ومن خلاله قام شيخ الأزهر الشريف بتكريم و تهنئة الأوائل علي اجتهادهم حيث حصل الأول علي الثانوية الأزهرية علي مجموع 100% أي انه لم يقم بأي خطأ في الامتحانات بالرغم من كثرة عدد المواد التي امتحنها الطلبة في إطار امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام.

الآن ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس موقع الأزهر الشريف azhar.eg

حالة النتيجة : ظهرت الآن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية : http://www.azhar.eg

و الآن نحن في انتظار ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية لهذا العام لنوافيكم به فور ظهوره كما نتمنى دوام النجاح و التفوق لجميع متابعينا دارسي منهاج الثانوية الأزهرية هذا العام و نتمنى رضاهم عن النتيجة حيث تم التصريح في المؤتمر الرسمي عن ارتفاع المجاميع الخاصة بالثانوية الأزهرية هذا العام عن العام الماضي مما يعطي بصيصا من الأمل لجميع الطلبة في استكمال دراستهم في الكلية التي يحلمون بها.