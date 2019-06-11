 “الآن” على جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 الشعبة الأدبية

الآن، أعزاءنا زوار موقعنا الكرام يمكنكم الاطلاع على جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 الشعبة الادبية، حيث انطلقت الامتحانات منذ 25 من مايو الماضي، وكانت البداية مُبشرة مع مادتي الفقه الميسر والمنطق الحديث، ومن المفترض أن تستمر الامتحانات حتى 26 من يونيو الحالي، هذا ونهتم وبشدة بطلابنا بالشعبة الأدبية، إذ نقدم هنا كل التفاصيل الخاصة بجدول الامتحانات فضلاً عن متابعة لحظية لسير عملية الامتحانات.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 :

يحرص الأزهر دائماً وأبداً على توفير كل سُبل الراحة لأبنائه، إذ قام بإنشاء غرف لمتابعة سير عملية الامتحانات في كل المناطق الأزهرية بكل أرجاء الجمهورية، وحتى الآن تسير عملية الامتحانات بسلام وأمان ولم ترد إليهم الكثير من الشكاوى.

على الجانب الآخر، نقدم لكم هنا جدول امتحانات الشعبة الأدبية لتتمكنوا من متابعة أبنائكم يوماً بيوم، فالمتعارف عليه أن المواد الدراسية بالأزهر الشريف كثيرة للغاية، وتعرف بصعوبتها لذا يشعر اولياء الأمور بالقلق على أبنائهم ويحرصون على متابعتهم خطوةً بخطوة فضلاً عن تهيئة الجو إليهم لضمان حصاد أعلى كم من الدرجات، ونترككم مع الجدول :

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الشعبة الادبية :

من المقرر أن ينتهي طلاب الشعبة الأدبية من الامتحانات في اليوم السادس والعشرين من يونيو الجاري، ومن ثم يتم البدء في عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب، هذا وإن أردتم معرفة كل ما هو حديد ننصحكم بمتابعتنا باستمرار.