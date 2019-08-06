الآن من tansik.egypt.gov.eg || اعرف نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019

نقدم لكم رابط مباشر لبوابة الحكومة المصرية التي نشرت اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء، نتيجة المرحلة الثانية 2019، والتي زاد البحث عليها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاءت كليات الهندسة والإعلام واللألسن والعلوم في قائمة الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب “علمي – أدبي”.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019

وكان الدكتور خالد عبد الغفار قد عقد مؤتمرًا صحفيا، ظهر اليوم الثلاثاء، أعلن فيه عن النتيجة بشكل كامل، وننشره لكم في السطور التالية:

الكلية/المعهد حد ادنى اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 402 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5 ألسن كفر الشيخ 398.5 سياسة واقتصاد السويس 397.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395 سياسة واقتصاد بني سويف 395 ألسن عين شمس 394.5 إعلام القاهرة 394 ألسن بني سويف 393 ألسن المنيا 392.5 ألسن سوهاج 392 ألسن أسوان 391.5 ألسن الأقصر 391.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5 إعلام بني سويف 389.5 آثار دمياط 387.5 آثار القاهرة 387.5 إعلام جنوب الوادي 387 آثار و لغات مطروح 385.5 آثار الفيوم 384.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5 آثار أسوان 384 تربية المنيا 384 آثار الأقصر 383 تربية عين شمس 382.5 تربية الزقازيق 382 تربية طنطا 381.5 آثار سوهاج 381 تربية بور سعيد 381 تربية بنها 380.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 379.5 آثار جنوب الوادي 379.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 379 تربية الإسكندرية 377.5 تربية مدينة السادات 375.5 تربية المنصورة 375.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375 تربية دمنهور 375 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 374 فنون جميلة (فنون) المنصورة 372 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372 تربية حلوان 372 تربية كفر الشيخ 371.5 تربية جنوب الوادي 371.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368 تربية الفيوم 367 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5 تربية بني سويف 365.5 تربية بنات عين شمس 365.5 تربية (طفولة) طنطا 365 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364 آداب القاهرة 364 تربية سوهاج 363.5 تربية أسيوط 363.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5 تربية طفولة مبكرة المنوفية 360 تربية طفولة مبكرة المنصورة 360 آداب عين شمس 360 تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5 تربية نوعية الزقازيق 358.5 تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5 تربية نوعية طنطا 357 آداب بنها 357 تربية نوعية المنيا 357 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5 سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5 تربية السويس 355.5 تربية (طفولة) عين شمس 355 آداب بور سعيد 354 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5 آداب حلوان 353 تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5 تربية طفولة مبكرة بني سويف 351 تربية طفولة مبكرة أسيوط 351 حقوق المنيا 351 آداب الإسكندرية 350.5 آداب العريش 350.2 تربية العريش 349.7 تجارة دمياط 349.5 تربية نوعية كفر الشيخ 349.5 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 348 تجارة القاهرة 347 آداب المنصورة 346.5 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346 تجارة المنصورة 346 تجارة الزقازيق 345.5 تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 344.5 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5 تجارة جنوب الوادي 344.5 آداب الزقازيق 344 تربية طفولة مبكرة القاهرة 344 سياحة وفنادق المنصورة 343.5 آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5 تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5 تجارة عين شمس 343 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 342.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي 342.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342 آداب طنطا 342 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5 آداب انتساب موجه القاهرة 341.5 فنون جميلة (فنون) المنيا 341 تجارة الإسكندرية 341 آداب انتساب موجه عين شمس 339.5 تجارة و إدارة أعمال حلوان 339 آداب كفر الشيخ 339 آداب بنات عين شمس 339 آداب و علوم إنسانية السويس 338.5 تربية (طفولة) دمنهور 338 آداب انتساب موجه بنها 337.5 تربية نوعية القاهرة 337.5 تجارة كفر الشيخ 337 آداب الفيوم 336.5 تربية نوعية الإسكندرية 336 تجارة بور سعيد 336 آداب انتساب موجه حلوان 335 فنون جميلة (فنون) الأقصر 335 آداب دمياط 334.5 آداب دمنهور 334 تجارة بنها 334 آداب أسوان 333.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 332 آداب انتساب موجه الإسكندرية 332 تربية نوعية بنها 331.5 حقوق بور سعيد 331.5 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5 تربية (طفولة) العريش 330.2 تربية نوعية جنوب الوادي 330 تربية جنوب الوادي بالغردقة 330 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330 سياحة وفنادق مطروح 330 تربية نوعية المنصورة 329.5 حقوق سوهاج 329.5 تربية أسوان 329 تربية الوادي الجديد 329 آداب بني سويف 329 تربية نوعية مطروح 328.5 تربية (طفولة) سوهاج 328.5 تربية نوعية بور سعيد 328.5 تربية نوعية أسيوط 328.5 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328 تربية دمياط 328 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328 تربية نوعية عين شمس 328 تجارة دمنهور 328 آداب الوادي الجديد 328 آداب جنوب الوادي 328 تجارة أسوان 328 حقوق دمياط 328 تجارة انتساب موجه عين شمس 328 تربية (طفولة) السويس 328 آداب أسيوط 327 تجارة بني سويف 326.5 آداب المنيا 326 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 325.5 آداب انتساب موجه الزقازيق 325.5 آداب سوهاج 324.5 تجارة طنطا 324 آداب انتساب موجه بور سعيد 324 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323.5 آداب انتساب موجه المنصورة 323 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 323 تجارة المنوفية بشبين الكوم 322.5 آداب انتساب موجه الفيوم 322.5 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 322.4 آداب انتساب موجه دمنهور 322 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 321.5 تجارة انتساب موجه الزقازيق 321.5 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 321 آداب انتساب موجه طنطا 321 تجارة انتساب موجه بنها 320.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 320.5 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 320.5 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 320.5 تجارة انتساب موجه دمياط 320 آداب انتساب موجه العريش 320 آداب انتساب موجه دمياط 319.5 آداب انتساب موجه أسوان 319.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 319 آداب انتساب موجه بني سويف 318.5 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318 تجارة السويس 318 دار العلوم القاهرة 318 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 317.5 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 317.5 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 316.5 آداب انتساب موجه أسيوط 316 تجارة مدينة السادات 316 حقوق القاهرة 316 تجارة انتساب موجه دمنهور 316 آداب انتساب موجه المنيا 315.5 تجارة العريش 315.5 حقوق عين شمس 315.5 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 315 تجارة أسيوط 315 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 315 حقوق بني سويف 315 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 315 تجارة انتساب موجه بور سعيد 314.5 آداب انتساب موجه سوهاج 314.5 حقوق الفيوم 313 تجارة سوهاج 313 تجارة انتساب موجه طنطا 312.5 تجارة انتساب موجه السويس 312 تجارة انتساب موجه أسوان 312 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 310.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 310 تجارة انتساب موجه العريش 310 حقوق جنوب الوادي 309.5 تجارة انتساب موجه بني سويف 309 تجارة انتساب موجه أسيوط 308.5 حقوق بنها 308.5 حقوق انتساب موجه سوهاج 308 تجارة انتساب موجه سوهاج 307.5 حقوق الزقازيق 307 حقوق حلوان 307 حقوق الإسكندرية 306.5 أقتصاد منزلى حلوان 305.5 حقوق انتساب موجه القاهرة 305.5 حقوق انتساب موجه عين شمس 305 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 305 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 305 حقوق أسوان 305 تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 304.5 دار العلوم الفيوم 304.5 تربية نوعية الفيوم 304 أقتصاد منزلى العريش 304 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 303.5 حقوق انتساب موجه حلوان 303 حقوق طنطا 303 حقوق أسيوط 302.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 302 حقوق المنوفية بشبين الكوم 302 حقوق انتساب موجه بنها 301.5 حقوق المنصورة 301 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 299.5 خدمة اجتماعية حلوان 299.5 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 299.5 تربية فنية المنيا 299.5 تربية نوعية موسيقية المنيا 299.5 حقوق انتساب موجه بني سويف 299 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 298.5 سياحة وفنادق الفيوم 298.5 حقوق مدينة السادات 298 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 297.5 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297.5 سياحة وفنادق المنيا 297.5 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 297 دار العلوم أسوان 296.5 حقوق انتساب موجه الزقازيق 296.5 حقوق انتساب موجه أسوان 295.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 295 دار العلوم المنيا 294.5 دار العلوم انتساب موجه أسوان 292 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 292 حقوق انتساب موجه طنطا 291.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 290.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 289.5 العالي ترميم الآثار بأبي قير 287.5 حقوق انتساب موجه المنصورة 286.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 286.5 سياحة وفنادق بني سويف 286.5 تربية رياضية بنين المنصورة 286 سياحة وفنادق مدينة السادات 285.5 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 285 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 285 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 284.5 سياحه وفنادق الاقصر 284.5 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 284 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 283.5 تربية رياضية بنين بنها 282.5 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 282.5 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 281 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 279.5 تربية (طفولة) الوادي الجديد 279 تربية رياضية بنين الإسكندرية 279 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 279 تربية نوعية المنوفية بأشمون 279

رابط بواية الحكومة المصرية 2019

نقدم لكم الرابط المباشر والسريع لبوابة الحكومة المصرية، والذي ظهرت عليه النتيجة بشكل مباشر، حيث يمكن للطلاب الآن الدخول وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس الخاص لمعرفة نتيجته فورا.. ادخل من هنا، وبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة للمرحة الثانية بلغ 94.02 %، الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات 90.73%، الحد الأدنى لكلية التمريض عند 90.73 %، الحد الأدنى لكلية القنون الجميلة عمارة 90.12 %، الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية 93.17%.