الآن من tansik.egypt.gov.eg || اعرف نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019

نقدم لكم رابط مباشر لبوابة الحكومة المصرية التي نشرت اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء، نتيجة المرحلة الثانية 2019، والتي زاد البحث عليها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاءت كليات الهندسة والإعلام واللألسن والعلوم في قائمة الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب “علمي – أدبي”.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019
وكان الدكتور خالد عبد الغفار قد عقد مؤتمرًا صحفيا، ظهر اليوم الثلاثاء، أعلن فيه عن النتيجة بشكل كامل، وننشره لكم في السطور التالية:
|الكلية/المعهد
|حد ادنى
|اقتصاد و علوم سياسية القاهرة
|402
|الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية
|398.5
|ألسن كفر الشيخ
|398.5
|سياسة واقتصاد السويس
|397.5
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|395
|سياسة واقتصاد بني سويف
|395
|ألسن عين شمس
|394.5
|إعلام القاهرة
|394
|ألسن بني سويف
|393
|ألسن المنيا
|392.5
|ألسن سوهاج
|392
|ألسن أسوان
|391.5
|ألسن الأقصر
|391.5
|آثار الزقازيق بصان الحجر
|390.5
|إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
|389.5
|إعلام بني سويف
|389.5
|آثار دمياط
|387.5
|آثار القاهرة
|387.5
|إعلام جنوب الوادي
|387
|آثار و لغات مطروح
|385.5
|آثار الفيوم
|384.5
|الاعاقة والتأهيل الزقازيق
|384.5
|آثار أسوان
|384
|تربية المنيا
|384
|آثار الأقصر
|383
|تربية عين شمس
|382.5
|تربية الزقازيق
|382
|تربية طنطا
|381.5
|آثار سوهاج
|381
|تربية بور سعيد
|381
|تربية بنها
|380.5
|الاعاقة والتأهيل بني سويف
|379.5
|آثار جنوب الوادي
|379.5
|تربية المنوفية بشبين الكوم
|379
|تربية الإسكندرية
|377.5
|تربية مدينة السادات
|375.5
|تربية المنصورة
|375.5
|تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
|375
|تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
|375
|تربية دمنهور
|375
|تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
|374
|فنون جميلة (فنون) المنصورة
|372
|تربية طفولة مبكرة الزقازيق
|372
|تربية حلوان
|372
|تربية كفر الشيخ
|371.5
|تربية جنوب الوادي
|371.5
|تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
|371
|تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد
|370
|تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
|368.5
|تربية طفولة مبكرة بور سعيد
|368
|تربية الفيوم
|367
|تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
|366.5
|تربية بني سويف
|365.5
|تربية بنات عين شمس
|365.5
|تربية (طفولة) طنطا
|365
|تربية (تعليم ابتدائي) بنها
|365
|تربية قناة السويس بالإسماعيلية
|365
|تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
|364
|آداب القاهرة
|364
|تربية سوهاج
|363.5
|تربية أسيوط
|363.5
|تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
|361.5
|تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
|361
|تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
|360.5
|تربية طفولة مبكرة المنوفية
|360
|تربية طفولة مبكرة المنصورة
|360
|آداب عين شمس
|360
|تربية (طفولة) كفر الشيخ
|359.5
|تربية نوعية الزقازيق
|358.5
|تربية طفولة مبكرة المنيا
|358.5
|تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
|358
|تربية (تعليم ابتدائي) حلوان
|357.5
|تربية نوعية طنطا
|357
|آداب بنها
|357
|تربية نوعية المنيا
|357
|تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
|356.5
|سياحة وفنادق الإسكندرية
|355.5
|تربية السويس
|355.5
|تربية (طفولة) عين شمس
|355
|آداب بور سعيد
|354
|تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
|353.5
|آداب حلوان
|353
|تربية (طفولة) الإسكندرية
|352.5
|فنون جميلة (فنون) حلوان
|351.5
|تربية طفولة مبكرة بني سويف
|351
|تربية طفولة مبكرة أسيوط
|351
|حقوق المنيا
|351
|آداب الإسكندرية
|350.5
|آداب العريش
|350.2
|تربية العريش
|349.7
|تجارة دمياط
|349.5
|تربية نوعية كفر الشيخ
|349.5
|تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية
|349.5
|تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية
|349.5
|تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
|348.5
|تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
|348.5
|فنون جميلة (فنون) أسيوط
|348
|تجارة القاهرة
|347
|آداب المنصورة
|346.5
|تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم
|346
|تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
|346
|تجارة المنصورة
|346
|تجارة الزقازيق
|345.5
|تربية طفولة مبكرة الفيوم
|345.5
|تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
|344.5
|فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
|344.5
|تجارة جنوب الوادي
|344.5
|آداب الزقازيق
|344
|تربية طفولة مبكرة القاهرة
|344
|سياحة وفنادق المنصورة
|343.5
|آداب المنوفية بشبين الكوم
|343.5
|تربية طفولة مبكرة دمنهور
|343.5
|تجارة عين شمس
|343
|تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي
|342.5
|تربية (طفولة) جنوب الوادي
|342.5
|تربية طفولة مبكرة مطروح
|342.5
|تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
|342
|آداب طنطا
|342
|آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
|341.5
|آداب انتساب موجه القاهرة
|341.5
|فنون جميلة (فنون) المنيا
|341
|تجارة الإسكندرية
|341
|آداب انتساب موجه عين شمس
|339.5
|تجارة و إدارة أعمال حلوان
|339
|آداب كفر الشيخ
|339
|آداب بنات عين شمس
|339
|آداب و علوم إنسانية السويس
|338.5
|تربية (طفولة) دمنهور
|338
|آداب انتساب موجه بنها
|337.5
|تربية نوعية القاهرة
|337.5
|تجارة كفر الشيخ
|337
|آداب الفيوم
|336.5
|تربية نوعية الإسكندرية
|336
|تجارة بور سعيد
|336
|آداب انتساب موجه حلوان
|335
|فنون جميلة (فنون) الأقصر
|335
|آداب دمياط
|334.5
|آداب دمنهور
|334
|تجارة بنها
|334
|آداب أسوان
|333.5
|تجارة انتساب موجه القاهرة
|332
|آداب انتساب موجه الإسكندرية
|332
|تربية نوعية بنها
|331.5
|حقوق بور سعيد
|331.5
|سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
|331
|سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
|330.5
|تربية (طفولة) العريش
|330.2
|تربية نوعية جنوب الوادي
|330
|تربية جنوب الوادي بالغردقة
|330
|تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال
|330
|سياحة وفنادق مطروح
|330
|تربية نوعية المنصورة
|329.5
|حقوق سوهاج
|329.5
|تربية أسوان
|329
|تربية الوادي الجديد
|329
|آداب بني سويف
|329
|تربية نوعية مطروح
|328.5
|تربية (طفولة) سوهاج
|328.5
|تربية نوعية بور سعيد
|328.5
|تربية نوعية أسيوط
|328.5
|آداب انتساب موجه بنات عين شمس
|328
|تربية دمياط
|328
|تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج
|328
|تربية نوعية عين شمس
|328
|تجارة دمنهور
|328
|آداب الوادي الجديد
|328
|آداب جنوب الوادي
|328
|تجارة أسوان
|328
|حقوق دمياط
|328
|تجارة انتساب موجه عين شمس
|328
|تربية (طفولة) السويس
|328
|آداب أسيوط
|327
|تجارة بني سويف
|326.5
|آداب المنيا
|326
|تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان
|325.5
|آداب انتساب موجه الزقازيق
|325.5
|آداب سوهاج
|324.5
|تجارة طنطا
|324
|آداب انتساب موجه بور سعيد
|324
|آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
|323.5
|آداب انتساب موجه المنصورة
|323
|تجارة انتساب موجه الإسكندرية
|323
|تجارة المنوفية بشبين الكوم
|322.5
|آداب انتساب موجه الفيوم
|322.5
|آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
|322.4
|آداب انتساب موجه دمنهور
|322
|تربية (تعليم ابتدائي) السويس
|321.5
|تجارة انتساب موجه الزقازيق
|321.5
|تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية
|321
|آداب انتساب موجه طنطا
|321
|تجارة انتساب موجه بنها
|320.5
|تجارة انتساب موجه المنصورة
|320.5
|آداب انتساب موجه كفر الشيخ
|320.5
|آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس
|320.5
|تجارة انتساب موجه دمياط
|320
|آداب انتساب موجه العريش
|320
|آداب انتساب موجه دمياط
|319.5
|آداب انتساب موجه أسوان
|319.5
|السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان
|319
|آداب انتساب موجه بني سويف
|318.5
|تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
|318
|تجارة السويس
|318
|دار العلوم القاهرة
|318
|تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية
|317.5
|آداب انتساب موجه جنوب الوادي
|317.5
|أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم
|316.5
|آداب انتساب موجه أسيوط
|316
|تجارة مدينة السادات
|316
|حقوق القاهرة
|316
|تجارة انتساب موجه دمنهور
|316
|آداب انتساب موجه المنيا
|315.5
|تجارة العريش
|315.5
|حقوق عين شمس
|315.5
|آداب انتساب موجه الوادي الجديد
|315
|تجارة أسيوط
|315
|تجارة انتساب موجه كفر الشيخ
|315
|حقوق بني سويف
|315
|تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
|315
|تجارة انتساب موجه بور سعيد
|314.5
|آداب انتساب موجه سوهاج
|314.5
|حقوق الفيوم
|313
|تجارة سوهاج
|313
|تجارة انتساب موجه طنطا
|312.5
|تجارة انتساب موجه السويس
|312
|تجارة انتساب موجه أسوان
|312
|تجارة انتساب موجه جنوب الوادي
|312
|تجارة انتساب موجه مدينة السادات
|310.5
|دار العلوم انتساب موجه القاهرة
|310
|تجارة انتساب موجه العريش
|310
|حقوق جنوب الوادي
|309.5
|تجارة انتساب موجه بني سويف
|309
|تجارة انتساب موجه أسيوط
|308.5
|حقوق بنها
|308.5
|حقوق انتساب موجه سوهاج
|308
|تجارة انتساب موجه سوهاج
|307.5
|حقوق الزقازيق
|307
|حقوق حلوان
|307
|حقوق الإسكندرية
|306.5
|أقتصاد منزلى حلوان
|305.5
|حقوق انتساب موجه القاهرة
|305.5
|حقوق انتساب موجه عين شمس
|305
|تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
|305
|تربية (تعليم ابتدائي) العريش
|305
|حقوق أسوان
|305
|تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
|304.5
|دار العلوم الفيوم
|304.5
|تربية نوعية الفيوم
|304
|أقتصاد منزلى العريش
|304
|تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
|303.5
|حقوق انتساب موجه حلوان
|303
|حقوق طنطا
|303
|حقوق أسيوط
|302.5
|تربية (تعليم ابتدائي) دمياط
|302
|حقوق المنوفية بشبين الكوم
|302
|حقوق انتساب موجه بنها
|301.5
|حقوق المنصورة
|301
|خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
|299.5
|خدمة اجتماعية حلوان
|299.5
|دار العلوم انتساب موجه الفيوم
|299.5
|تربية فنية المنيا
|299.5
|تربية نوعية موسيقية المنيا
|299.5
|حقوق انتساب موجه بني سويف
|299
|حقوق انتساب موجه الإسكندرية
|298.5
|سياحة وفنادق الفيوم
|298.5
|حقوق مدينة السادات
|298
|خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
|297.5
|حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
|297.5
|سياحة وفنادق المنيا
|297.5
|حقوق انتساب موجه جنوب الوادي
|297
|دار العلوم أسوان
|296.5
|حقوق انتساب موجه الزقازيق
|296.5
|حقوق انتساب موجه أسوان
|295.5
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
|295
|دار العلوم المنيا
|294.5
|دار العلوم انتساب موجه أسوان
|292
|أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
|292
|حقوق انتساب موجه طنطا
|291.5
|حقوق انتساب موجه أسيوط
|290.5
|دار العلوم انتساب موجه المنيا
|289.5
|العالي ترميم الآثار بأبي قير
|287.5
|حقوق انتساب موجه المنصورة
|286.5
|الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
|286.5
|سياحة وفنادق بني سويف
|286.5
|تربية رياضية بنين المنصورة
|286
|سياحة وفنادق مدينة السادات
|285.5
|تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
|285
|حقوق انتساب موجه مدينة السادات
|285
|تربية رياضية بنين جنوب الوادي
|284.5
|سياحه وفنادق الاقصر
|284.5
|الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر
|284
|تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
|283.5
|تربية رياضية بنين بنها
|282.5
|تربية نوعية المنصورة بميت غمر
|282.5
|تربية نوعية موسيقية الزقازيق
|281
|تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة
|279.5
|تربية (طفولة) الوادي الجديد
|279
|تربية رياضية بنين الإسكندرية
|279
|خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف
|279
|تربية نوعية المنوفية بأشمون
|279
رابط بواية الحكومة المصرية 2019
نقدم لكم الرابط المباشر والسريع لبوابة الحكومة المصرية، والذي ظهرت عليه النتيجة بشكل مباشر، حيث يمكن للطلاب الآن الدخول وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس الخاص لمعرفة نتيجته فورا.. ادخل من هنا، وبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة للمرحة الثانية بلغ 94.02 %، الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات 90.73%، الحد الأدنى لكلية التمريض عند 90.73 %، الحد الأدنى لكلية القنون الجميلة عمارة 90.12 %، الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية 93.17%.
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