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الآن من tansik.egypt.gov.eg || اعرف نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019

كتب حاتم عليفي آخر تحديث

نقدم لكم رابط مباشر لبوابة الحكومة المصرية التي نشرت اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء، نتيجة المرحلة الثانية 2019، والتي زاد البحث عليها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاءت كليات الهندسة والإعلام واللألسن والعلوم في قائمة الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب “علمي – أدبي”.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019

وكان الدكتور خالد عبد الغفار قد عقد مؤتمرًا صحفيا، ظهر اليوم الثلاثاء، أعلن فيه عن النتيجة بشكل كامل، وننشره لكم في السطور التالية:

الكلية/المعهدحد ادنى
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة402
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية398.5
ألسن كفر الشيخ398.5
سياسة واقتصاد السويس397.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية395
سياسة واقتصاد بني سويف395
ألسن عين شمس394.5
إعلام القاهرة394
ألسن بني سويف393
ألسن المنيا392.5
ألسن سوهاج392
ألسن أسوان391.5
ألسن الأقصر391.5
آثار الزقازيق بصان الحجر390.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس389.5
إعلام بني سويف389.5
آثار دمياط387.5
آثار القاهرة387.5
إعلام جنوب الوادي387
آثار و لغات مطروح385.5
آثار الفيوم384.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق384.5
آثار أسوان384
تربية المنيا384
آثار الأقصر383
تربية عين شمس382.5
تربية الزقازيق382
تربية طنطا381.5
آثار سوهاج381
تربية بور سعيد381
تربية بنها380.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف379.5
آثار جنوب الوادي379.5
تربية المنوفية بشبين الكوم379
تربية الإسكندرية377.5
تربية مدينة السادات375.5
تربية المنصورة375.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق375
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا375
تربية دمنهور375
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد374
فنون جميلة (فنون) المنصورة372
تربية طفولة مبكرة الزقازيق372
تربية حلوان372
تربية كفر الشيخ371.5
تربية جنوب الوادي371.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا371
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد370
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس368.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد368
تربية الفيوم367
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية366.5
تربية بني سويف365.5
تربية بنات عين شمس365.5
تربية (طفولة) طنطا365
تربية (تعليم ابتدائي) بنها365
تربية قناة السويس بالإسماعيلية365
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة364
آداب القاهرة364
تربية سوهاج363.5
تربية أسيوط363.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات361.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية361
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ360.5
تربية طفولة مبكرة المنوفية360
تربية طفولة مبكرة المنصورة360
آداب عين شمس360
تربية (طفولة) كفر الشيخ359.5
تربية نوعية الزقازيق358.5
تربية طفولة مبكرة المنيا358.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس358
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان357.5
تربية نوعية طنطا357
آداب بنها357
تربية نوعية المنيا357
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور356.5
سياحة وفنادق الإسكندرية355.5
تربية السويس355.5
تربية (طفولة) عين شمس355
آداب بور سعيد354
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات353.5
آداب حلوان353
تربية (طفولة) الإسكندرية352.5
فنون جميلة (فنون) حلوان351.5
تربية طفولة مبكرة بني سويف351
تربية طفولة مبكرة أسيوط351
حقوق المنيا351
آداب الإسكندرية350.5
آداب العريش350.2
تربية العريش349.7
تجارة دمياط349.5
تربية نوعية كفر الشيخ349.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية349.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية349.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال348.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط348.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط348
تجارة القاهرة347
آداب المنصورة346.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم346
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية346
تجارة المنصورة346
تجارة الزقازيق345.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم345.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف344.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية344.5
تجارة جنوب الوادي344.5
آداب الزقازيق344
تربية طفولة مبكرة القاهرة344
سياحة وفنادق المنصورة343.5
آداب المنوفية بشبين الكوم343.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور343.5
تجارة عين شمس343
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي342.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي342.5
تربية طفولة مبكرة مطروح342.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية342
آداب طنطا342
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية341.5
آداب انتساب موجه القاهرة341.5
فنون جميلة (فنون) المنيا341
تجارة الإسكندرية341
آداب انتساب موجه عين شمس339.5
تجارة و إدارة أعمال حلوان339
آداب كفر الشيخ339
آداب بنات عين شمس339
آداب و علوم إنسانية السويس338.5
تربية (طفولة) دمنهور338
آداب انتساب موجه بنها337.5
تربية نوعية القاهرة337.5
تجارة كفر الشيخ337
آداب الفيوم336.5
تربية نوعية الإسكندرية336
تجارة بور سعيد336
آداب انتساب موجه حلوان335
فنون جميلة (فنون) الأقصر335
آداب دمياط334.5
آداب دمنهور334
تجارة بنها334
آداب أسوان333.5
تجارة انتساب موجه القاهرة332
آداب انتساب موجه الإسكندرية332
تربية نوعية بنها331.5
حقوق بور سعيد331.5
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية331
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل330.5
تربية (طفولة) العريش330.2
تربية نوعية جنوب الوادي330
تربية جنوب الوادي بالغردقة330
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال330
سياحة وفنادق مطروح330
تربية نوعية المنصورة329.5
حقوق سوهاج329.5
تربية أسوان329
تربية الوادي الجديد329
آداب بني سويف329
تربية نوعية مطروح328.5
تربية (طفولة) سوهاج328.5
تربية نوعية بور سعيد328.5
تربية نوعية أسيوط328.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس328
تربية دمياط328
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج328
تربية نوعية عين شمس328
تجارة دمنهور328
آداب الوادي الجديد328
آداب جنوب الوادي328
تجارة أسوان328
حقوق دمياط328
تجارة انتساب موجه عين شمس328
تربية (طفولة) السويس328
آداب أسيوط327
تجارة بني سويف326.5
آداب المنيا326
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان325.5
آداب انتساب موجه الزقازيق325.5
آداب سوهاج324.5
تجارة طنطا324
آداب انتساب موجه بور سعيد324
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم323.5
آداب انتساب موجه المنصورة323
تجارة انتساب موجه الإسكندرية323
تجارة المنوفية بشبين الكوم322.5
آداب انتساب موجه الفيوم322.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية322.4
آداب انتساب موجه دمنهور322
تربية (تعليم ابتدائي) السويس321.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق321.5
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية321
آداب انتساب موجه طنطا321
تجارة انتساب موجه بنها320.5
تجارة انتساب موجه المنصورة320.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ320.5
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس320.5
تجارة انتساب موجه دمياط320
آداب انتساب موجه العريش320
آداب انتساب موجه دمياط319.5
آداب انتساب موجه أسوان319.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان319
آداب انتساب موجه بني سويف318.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية318
تجارة السويس318
دار العلوم القاهرة318
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية317.5
آداب انتساب موجه جنوب الوادي317.5
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم316.5
آداب انتساب موجه أسيوط316
تجارة مدينة السادات316
حقوق القاهرة316
تجارة انتساب موجه دمنهور316
آداب انتساب موجه المنيا315.5
تجارة العريش315.5
حقوق عين شمس315.5
آداب انتساب موجه الوادي الجديد315
تجارة أسيوط315
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ315
حقوق بني سويف315
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم315
تجارة انتساب موجه بور سعيد314.5
آداب انتساب موجه سوهاج314.5
حقوق الفيوم313
تجارة سوهاج313
تجارة انتساب موجه طنطا312.5
تجارة انتساب موجه السويس312
تجارة انتساب موجه أسوان312
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي312
تجارة انتساب موجه مدينة السادات310.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة310
تجارة انتساب موجه العريش310
حقوق جنوب الوادي309.5
تجارة انتساب موجه بني سويف309
تجارة انتساب موجه أسيوط308.5
حقوق بنها308.5
حقوق انتساب موجه سوهاج308
تجارة انتساب موجه سوهاج307.5
حقوق الزقازيق307
حقوق حلوان307
حقوق الإسكندرية306.5
أقتصاد منزلى حلوان305.5
حقوق انتساب موجه القاهرة305.5
حقوق انتساب موجه عين شمس305
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي305
تربية (تعليم ابتدائي) العريش305
حقوق أسوان305
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ304.5
دار العلوم الفيوم304.5
تربية نوعية الفيوم304
أقتصاد منزلى العريش304
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم303.5
حقوق انتساب موجه حلوان303
حقوق طنطا303
حقوق أسيوط302.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط302
حقوق المنوفية بشبين الكوم302
حقوق انتساب موجه بنها301.5
حقوق المنصورة301
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف299.5
خدمة اجتماعية حلوان299.5
دار العلوم انتساب موجه الفيوم299.5
تربية فنية المنيا299.5
تربية نوعية موسيقية المنيا299.5
حقوق انتساب موجه بني سويف299
حقوق انتساب موجه الإسكندرية298.5
سياحة وفنادق الفيوم298.5
حقوق مدينة السادات298
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان297.5
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم297.5
سياحة وفنادق المنيا297.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي297
دار العلوم أسوان296.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق296.5
حقوق انتساب موجه أسوان295.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية295
دار العلوم المنيا294.5
دار العلوم انتساب موجه أسوان292
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر292
حقوق انتساب موجه طنطا291.5
حقوق انتساب موجه أسيوط290.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا289.5
العالي ترميم الآثار بأبي قير287.5
حقوق انتساب موجه المنصورة286.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية286.5
سياحة وفنادق بني سويف286.5
تربية رياضية بنين المنصورة286
سياحة وفنادق مدينة السادات285.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر285
حقوق انتساب موجه مدينة السادات285
تربية رياضية بنين جنوب الوادي284.5
سياحه وفنادق الاقصر284.5
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر284
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم283.5
تربية رياضية بنين بنها282.5
تربية نوعية المنصورة بميت غمر282.5
تربية نوعية موسيقية الزقازيق281
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة279.5
تربية (طفولة) الوادي الجديد279
تربية رياضية بنين الإسكندرية279
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف279
تربية نوعية المنوفية بأشمون279

رابط بواية الحكومة المصرية 2019

نقدم لكم الرابط المباشر والسريع لبوابة الحكومة المصرية، والذي ظهرت عليه النتيجة بشكل مباشر، حيث يمكن للطلاب الآن الدخول وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس الخاص لمعرفة نتيجته فورا.. ادخل من هنا، وبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة للمرحة الثانية بلغ 94.02 %، الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات 90.73%، الحد الأدنى لكلية التمريض عند 90.73 %، الحد الأدنى لكلية القنون الجميلة عمارة 90.12 %، الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية 93.17%.

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عن الكاتب

حاتم علي

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