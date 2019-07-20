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الآن| موقع التنسيق يفتح تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الآن| موقع التنسيق يفتح تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى

موقع التنسيق الإلكتروني يفتح باب التسجيل وكتابة الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، ويمكن للطلاب الأن البدء في كتابة الرغبات والتسجيل مع أول يوم في تنسيق المرحلة الأولى والذي يستمر حتى يوم الخميس 25/7/2019 ونقدم لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في التنسيق وكتابة الرغبات ورابط موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات التسجيل في التنسيق

يمكنك الأن البدء في تسجيل الرغبات بعد أن تم فتح باب التنسيق وتقديم طلاب المرحلة الأولى وذلك عن طريق رابط موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة والذي يفتح لك صفحة الرقم السري ورقم الجلوس للتأكد من أن الطالب هو الذي يقدم الرغبات وإليكم فيديو يوضح لكم خطوة بخطوة طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

عدد المتقدمين للمرحلة الأولى

رغم ارتفاع الحد الادنى للمرحلة الأولى إلا أن هناك عدد كبير جدا من الطلاب يلتحقون بالمرحلة الأولى والتي جاءت على هذا النسق:

البيــــانالحد الأدنىعدد الطلاب
الشعبة العلمية  398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر

 

 

30152
الشعبة الهندسية389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر14690
الشعبة الأدبية  328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر98471
الإجمالي143313

نصائح للمتقدمين في المرحلة الأولى

يجب وضع التوزيع الجغرافي في الاعتبار ويجب كتابة الرغبات بعناية شديدة بعد المشاورة مع العائلة لمعرفة كل ما يخص الكلية التي ستلتحق بها وعدم البوح بالرقم السري لأحد لكي لا يتمكن أي شخص من التعديل على الرغبات وقم بطباعة الرغبات وحفظها واتباع الخطوات لكي تضمن أن لا يتم حدوث أي تغييرات على الرغبات.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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