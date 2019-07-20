الآن| موقع التنسيق يفتح تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى

موقع التنسيق الإلكتروني يفتح باب التسجيل وكتابة الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، ويمكن للطلاب الأن البدء في كتابة الرغبات والتسجيل مع أول يوم في تنسيق المرحلة الأولى والذي يستمر حتى يوم الخميس 25/7/2019 ونقدم لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في التنسيق وكتابة الرغبات ورابط موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات التسجيل في التنسيق

يمكنك الأن البدء في تسجيل الرغبات بعد أن تم فتح باب التنسيق وتقديم طلاب المرحلة الأولى وذلك عن طريق رابط موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة والذي يفتح لك صفحة الرقم السري ورقم الجلوس للتأكد من أن الطالب هو الذي يقدم الرغبات وإليكم فيديو يوضح لكم خطوة بخطوة طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

عدد المتقدمين للمرحلة الأولى

رغم ارتفاع الحد الادنى للمرحلة الأولى إلا أن هناك عدد كبير جدا من الطلاب يلتحقون بالمرحلة الأولى والتي جاءت على هذا النسق:

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 الإجمالي 143313

نصائح للمتقدمين في المرحلة الأولى

يجب وضع التوزيع الجغرافي في الاعتبار ويجب كتابة الرغبات بعناية شديدة بعد المشاورة مع العائلة لمعرفة كل ما يخص الكلية التي ستلتحق بها وعدم البوح بالرقم السري لأحد لكي لا يتمكن أي شخص من التعديل على الرغبات وقم بطباعة الرغبات وحفظها واتباع الخطوات لكي تضمن أن لا يتم حدوث أي تغييرات على الرغبات.