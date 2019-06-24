“هنا ” معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بكود الطالب عبر الرابط الرسمي ” g10.emis.gov.eg”| تسلم بطاقة النجاح نتائج أولى ثانوي

أخيرا ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع بنك المعرفة والمعلومات “g10.emis.gov.eg” لجميع المحافظات، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بكود الطالب والرقم القومي، ولكن منذ اعتماد السيد وزير التربية والتعليم طارق شوقي نتيجة أولى ثانوي عام 2019 بنسبة نجاح ” 91.4%” يواجه الموقع مشكلة في التحميل مما يعطل الكثير من الطلاب على معرفة درجات الترم الثاني وتقديرات جميع المواد الدراسية الممتحنة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم موقع رسمي يعلن من خلاله نتائج الصف الأول الثانوي 2019 جميع المحافظات ” الدقهلية والغربية والشرقية والفيوم والمنيا والبحيرة وأسيوط والقاهرة والمنوفية والقليوبية وبقية المحافظات”، وسوف يحصل جميع الطلاب على بطاقات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من خلال موقع منصة LMS.

البطاقة الزرقاء: متفوق بين الزملاء

البطاقة البرتقالي: مستوى مناسب ” معقول”.

البطاقة الأخضر :ضعيف.

البطاقة الرمادي : راسب ويدخل دور امتحانات يوليو.

موقع ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

نتيجة امتحان أولى ثانوي 2019 دور مايو

بدأت امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو حتى يوم 1 يونيو، وتقدم أكثر من 588 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات دور مايو”المدارس الحكومية والسجون والمنازل والمستشفيات” بالفترة الصباحية، ويتقدم طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية بالفترة المسائية.

صرح وزير التربية والتعليم أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي سوف يحصلون على تقرير مفصل لنتيجة أولى ثانوي دور مايو 2019، والطلاب المتحصلين على تقدير أعلى من 50 % تتاح لهم حرية اختيار دخول امتحان دور يوليو، ومن يحصل على تقديرات أقل من 50% يدخلون امتحان دور يوليو.

يتسلم طلاب الصف الأول الثانوي بطاقة النجاح أو الرسوب والتي تتمثل في أربعة ألوان تم توضيحها خلال السطور السابقة، وخلال 48 ساعة ولم تصله إلى رسالة أو إشعار يمكن للطالب الذهاب إلى المدرسة التابع لها والإطلاع على التقرير الخاص به، والتعرف على مستواه.