الآن: نتائج البكالوريا سوريا 2019 عن طريق الإسم الثلاثي resultat bac | موقع وزارة التربية السورية

تم الإعلان رسمياً عن نتائج البكالوريا من قبل وزارة التربية السورية، والآن يمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن نتائج بكالوريا 2019 بأنواعها سواء كانت الثانوية الصناعية والمهنية أو شهادة بكالوريا سوريا بالاسم، وأعلنت الوزارة أن نسبة النجاح بالقسم العلمي كانت 59.2%، ونسب النجاح بالقسم الأدبي كانت 41.3%.

بعد أن طال موعد انتظار الطلاب ل نتائج البكالوريا وسادت حالة من التوتر الشديد عند الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتيجة الشهادة الثانوية السورية، قامت وزارة التربية السورية moed.gov.sy / بالإعلان عن كافة نتائج ثانوية 2019 سوريا، حيث عقد وزير التعليم السوري بالأمس مؤتمر لإعلان صدور نتيجة البكالوريا بسوريا الدورة الأولي، حيث تم الإنتهاء من كافة الإمتحانات منذ شهر جوان الماضي.

والأن ظهرت نتائج البكالوريا 2019 سوريا في سوريا وذلك لكافة الأقسام، وللإستعلام عنها قم بالدخول الى بوابة النتائج وقم بإستخراج نتائج بكالوريا سوريا عن طريق الإسم ورقم الإكتتاب، ونقدم لكم كافة التهاني وندعوا لكم بالتوفيق.

نتائج البكالوريا حسب رقم الإكتتاب والإسم 2019



قالت مصادر موثوقة من وزارة التربية السورية أن النسبة العامة لنجاح طلاب شعبة العلمي في نتائج البكالوريا 2019 سوف تحظى بأعلى نسبة نجاح عن باقي الأقسام الأخرى وذلك بالمقارنة بالعام الماضي، حيث كانت درجات الطلاب مرتفعة للغاية في مادة الرياضيات عن باقي المواد الأخرى.

نتائج بكالوريا سوريا 2019

تعد نتيجة البكالوريا بسوريا من أهم نتائج سوريا 2019، وذلك لأنها أخر شهادة يحصل عليها الطالب قبل الدخول في مرحلة التعليم الجامعي، ولذلك نعلن لكم طريقة الإستعلام عن نتيجة بكالوريا سوريا 2019

– قم بالدخول الى وزارة التربية السورية moed.gov.sy

– قم بإدخال رقم الإكتتاب الخاص بك.

– قم بالضغط على ظهور النتيجة.

إذا لم تستطيع إيجاد نتيجة بكالوريا سوريا الخاصة بك فقم بترك تعليق بإسمك ورقم الإكتتاب الخاص بك.