الآن نتيجة إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

اعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة كفر الشيخ حيث بلغت نسبة النجاح فى جميع مدارس وإدارات المحافظة 82.11% كما اعتمد سيادته أسماء الطلبة الأوائل على المحافظة وقد قام بتكريمهم، وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بأن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة تقدم لها 52 ألف و385 طالب وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 51 ألف و619 طالب وطالبة، ونجح منهم 42 ألف و385 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 82.11% كما بلغت نسبة النجاح فى الإعدادية المهنية بكفر الشيخ 97.99%.

وأضافت الدكتور بثينة كشك بأن السيد المحافظ قد قام باعتماد أسماء الطلبة والطالبات الأوائل على المحافظة والذين بلغ عددهم 24 طالب وطالبة، كما جاء ترتيب الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ بحسب نسبة النجاح كالتالي: إدارة بيلا التعليمية، إدارة كفر الشيخ، إدارة قلين، إدارة سيدي غارب، إدارة غرب كفر الشيخ، إدارة سيدي سالم، إدارة مطوبس، إدارة الرياض، إدارة الحامول، ثم إدارة دسوق، يليها إدارة بطليم، ثم إدارة البرلس.

أسماء الطلبة الأوائل فى نتيجة إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2019

آية مكرم باشا عبد اللطيف القزاز سهير رمضان عبد الستار محمود إبراهيم نسيبه فتحي عبد الفتاح احمد عبد السلام عمر مهدى احمد أنور السيد نورهان عبد الوهاب عبد الرحمن حسن ليمونة شهد محمود طه إبراهيم حسن ندا مصطفى محمد مرس سعد الدين أسماء احمد عبد الحميد عاشور الاء محمد سعد زكي محمد نورهان جلال الدين سعيد مرشدى بسملة هاني فاروق فؤاد السيد سليمان محمد احمد على خليل سارة أحمد رفعت احمد رمضان حسن إبراهيم محمد السيد على رنا محمد محمد على محمد ايه رمضان عبد الفتاح مغازي الطوبجي حنين باسم عبد الفتاح الأمشيطي عمرو عبد القادر صالح عبد القادر القادري حبيبة رجب عبد السلام الجمال منار إبراهيم محمد هلال جاويش هبة قدرى عبد النبي رمضان مرزوق خديجة أمجد محمود فتح الله الدكروري آلاء فوزي عبد المطلب دياب إسراء عمر سعد أحمد إسماعيل الزغبي

وقد حصل جميع الطلاب الأوائل على الشهادة الإعدادية على الدرجات النهائية فى الامتحانات بمجموع 280 من 280 وقام السيد المحافظ والدكتور بثينة كشك بتكريم الطلاب الأوائل ونشر صورهم فى المواقع الإلكترونية.

رابط نتيجة إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2019

ويمكن لولي الأمر أو الطالب أو الطالبة الحصول على نتيجة إعدادية كفر الشيخ من خلال الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أو من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلي.

كما يمكن الحصول على نتيجة طالب فى الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2019 من هنا مع كتابة رقم الكود ورقم الجلوس والضغط على النتيجة يظهر المجموع الكلي للطالب مع الاسم ورقم الجلوس.

وأسرة تحرير موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية ويمكننا المساعدة فى حصول أي طالب على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ من خلال ترك رقم الجلوس فى التعليقات أسفل الموضوع وسوف نقوم بالرد بالنتيجة بإذن الله، وألف مبروك.