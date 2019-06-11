اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019 والتي انتظرها طويلا طلبة وطالبات الشهادتين وبعد أن تم إعلان نتائج التعليم الحكومي والخاص، قام اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف باعتماد نتيجة الدور الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018 / 2019، بعد أن حقق طلبة الشهادة الابتدائية نسبة نجاح بلغت 72.22%، من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان والبالغ عددهم 149303 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما حققت الشهادة الإعدادية نسبة نجاح بلغت 65.22% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان والبالغ عددهم 122426 طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام 2019

وتأتي نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لهذا العام بعد أن أتم الطلبة والطالبات امتحاناتهم في أجوار رمضانية صعبة خاصة مع أرتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما تبعه من عطش وإرهاق وتعب بالإضافة إلى التوتر من أجواء الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

بعد أن قدم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف التهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، أوضح انه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط الرسمي لنتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر، من هنا، وكذلك بين وكيل الأزهر الشريف أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن 19493 للحصول على النتيجة.

طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الشريف

الخطوة الأولي يتم الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هنا.

ثم يتم اختيار أو الضغط على نتائج الامتحانات.

بعد ذلك يتم تحديد الشهادة والمرحلة التعليمية المراد الاستعلام عنها.

ثم تقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص لذلك.

وأخيرا يتم الضغط على ايكونة بحث لعرض النتيجة التفصيلية للطالب.

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