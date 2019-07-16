الآن نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019 بوابة الأزهر

نتيجة الثانوية الأزهرية تشغل الكثير من طلاب الأزهر اليوم، وذلك منذ أن تم الإعلان

عن نتيجة الثانوية العامة 2019 مساء أمس السبت، أصبح جميع طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية في شغف كبير وتوتر بشأن الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومن ثم فقد أعلن اليوم الأحد 14 يوليو الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر نتيجة الأزهر الشريف التي بلغت نسبة نجاحها نحو 49.98 كنسبة عامة للصف الثالث الأزهر كاملةً.

نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام 2019 ونسبة النجاح بها

ثم أوضح الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر أن نسبة النجاح في الشعبة الأدبية بلغت نحو 41.78 بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية نحو 67.78، هذا وقد أوضح الشيخ صالح في حديثه اليوم، أن نسبة النجاح هذا العام وخصوصا في الدور الأول من الامتحانات، جاءت منخفضة بسبب تأجيل بعض الطلبة مادة أو مادتين، مما يؤثر على نسبة النجاح العامة في المرحلة الثانوية الأزهرية، وأشار إلى أن تأجيل المواد ليس رسوباً، ولكن يخفض من مستوى نسبة النجاح .

وأشار إلى جودة التعليم في الأزهر من حيث المرحلة الثانوية، مشيراً إلى أن أكبر دليل على صحة كلامه

هي نسبة نجاح العام الماضي التي بلغت نحو88 في المائة،كما اعتمد أيضاً الشيخ صالح عباس

نتيجة الثانوية الأزهرية الخاصة بمعهد غزة، والتي بلغت نسبة النجاح به نحو 83.93 كنسبة عامة، بينما كانت نسبة نجاح القسم العلمي تبلغ نحو 77.61، وأيضاً بلغت نسبة نجاح الشعبة الإسلامية نحو 93.55.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

وحرصاً منا على تيسير الجهد على جميع الطلاب في الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

لهذا العام2019، فقد نوفر لحضراتكم (رابط نتيجة الثانوية الأزهرية2019) والذي من خلاله

يستطيع الطالب الحصول على النتيجة الخاصة به وذلك من خلال كتابة الاسم

أو رقم الجلوس الخاص به،ومن ثم يتم عرض النتيجة ومعرفة الدرجات والمجموعة وكذلك النسبة المئوية.