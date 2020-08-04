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الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس وبأكثر من رابط

بواسطة أحمد سعيد
الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2020

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2020، اليوم الثلاثاء 4 أغسطس، بنسبة نجاح بلغت 81.5% وهي أعلى من العام الماضي بنحو 3%، كما هنّأ الوزير الطلاب الأوائل الذي بلغ عددهم 39 طالبًا وطالبة، بينهم 30 من المدارس الحكومية.

وطبّقت وزارة التعليم مبدأ السرية التامة، قبل إعلان النتيجة، وشددت على رؤساء الكنترولات بعدم تسريب أي نتيجة قبل اعتمادها رسميًّا من الوزير، وانعقاد المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه الأوائل ونسبة النجاح، وهو ما نجحت فيه الوزارة هذا العام، فلم يستطع أحد اختراق الكنترولات ونشر أي نتيجة حقيقية للطلاب.

1 رابط نتيجة الثانوية العامة 2020
2 وزير التعليم يوجه رسائل أثناء اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

وننشر عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الإنترنت،  أو من خلال هذا (الرابط)، إذ يُمكن لأي طالب أو طالبة الدخول، ومعرفة النتيجة بسهولة.

وأعلن “شوقي” أسماء الأوائل في الشهادة الثانوية الذي بلغ عددهم 39 طالبًا وطالبة معظمهم من المدارس الحكومية بواقع 30 طالبًا وطالبة، ويمكن معرفة التفاصيل الكاملة عنهم من خلال موقعنا على هذا (الرابط).

وزير التعليم يوجه رسائل أثناء اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية

ووجه وزير التعليم عددًا من الرسائل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، جاءت على النحو الآتي:

  1. نسبة النجاح الكلية لطلاب الشهادة الثانوية 81.5%.
  2. نسبة النجاح بين الطلاب 79.9%.
  3. نسبة النجاح بين الطالبات 82.9%.
  4. عدد أوائل الثانوية العامة 39 بينهم 30 من المدارس الحكومية.
  5. نسبة الحاصلين على 90% إلى 95% وصلت إلى 18%.
  6. الوزارة لن تطبع كتبًا من العام المقبل وستعتمد المحتوى الإلكتروني.
  7. إعلان تفاصيل العام الجديد في أول أسبوع من شهر سبتمبر المقبل.
  8. عدد أوائل شعبة الرياضيات 13 طالبًا وطالبة..
  9. عدد أوائل شعبة العلوم 12 طالبًا وطالبة.
  10. عدد أوائل شعبة الأدبي 14 طالبًا وطالبة.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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