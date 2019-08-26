الآن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني منذ قليل نتية الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدارس 2018 / 2019 لجميع نوعيات التعليم الفني على مستوي الجمهورية صناعى وزراعى وفندقى وتجارى.

وقد حضر امتحان الدور الثاني فى الدبلومات الفنية لجميع النوعيات 234 ألف و 45 طالب وطالبة منهم الفين و29 طالب وطالبة نظام خمس سنوات، وعدد 232 ألف و 16 طالب وطالبة نظام ثلاث سنوات فى جميع نوعيات التعليم الفني نظام 3 سنوات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

وقد تم نشر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني ويمكن الاطلاع على النتيجة الآن من خلال رقم الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالى من هنا

ويتم اختيار نوعية التعليم الفني صناعي أو زراعي أو تجارى أو فندقي ثم إدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على عرض النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل ناج أو راسب.