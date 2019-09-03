الآن نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس







اعتمد منذ قليل اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019 الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية تخصصات “التجويد – العالية – التخصص” لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018 / 2019 .







وقد بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 73.3% من إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني والبالغ عددهم 562طالبة وطالبة فى تخصص التجويد، أما نسبة النجاح العامة فى الشهادة الثانوية الأزهرية العالية قراءات فقد بلغت 30.10% من إجمالى عدد المتقديم لامتحان الدور الثاني وعددهم 1921 طالب وطالبة.

أما نسبة النجاح العامة فى الشهادة الثانوية الأزهرية تخصص القراءات فقد بلغت 29.92% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني والذين بلغ عددهم 1435 طالب وطالبة.







رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019

وقد نشرت بوابة الأزهر الشريف نتيجة امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2019 وكذلك نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية ومعهد البحوث ومعاهد القراءات ويمكن للطالب أو الطالبة أو ولى الأمر معرفة النتيجة بالدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على بحث .







بعد اختيار نوع النتيجة المطلوبة “الثانوية، أو الاعدادية، أو البعوث، أو القراءات” يتم كتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على زر بحث، فيتم عرض نتيجة الطالب كالمة متضمنة بالاسم ورقم الجلوس والنتيجة ناجح أو راسب، ويمكننا المساعدة فى حصولك على النتيجة وذلك بترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة فرواً، مع التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الأزهر الشريف.





