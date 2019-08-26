الآن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أعتمد اليوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد أن أنتهت أعمال كنترولات الدبلومات الفنية لجميع الشعب “صناعي، تجاري، زراعي، فندقي” نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، من أعمال تصحيح ومراجعة ورصد للدرجات.

كيفية الحصول على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 :-

يمكن لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات صناعي وتجاري وزراعي وفندقي الحصول الآن على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس عبر هذا الرابط، حيث يقوم الطالب باختيار التخصص صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على مفتاح بحث لتظهر له النتيجة.

أو القيام بترك رسالة أسفل الموقع تتضمن تعليق يحمل الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة ، وذلك كمساعدة منا لجميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.

من جهة أخري بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات نحو 235545 لكافة تخصصات التعليم الفني بعدد 117531 طالب وطالبه في التعليم الصناعي، و 42379 طالب وطالبه بالتعليم الزراعي و 70752 طالب وطالبه بالتعليم التجاري وأخير عدد 4883 طالب وطالبه بالتعليم الفندقي وتم توزيعهم على نحو 625 لجنة امتحانية بمختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة يسر أن نقدم التهنئة لجميع الطلبة وأولياء أمورهم متمنين لهم دوام النجاح والحصول على أعلي الدرجات.