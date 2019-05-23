“الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الإسكندرية

اعتمد اليوم الخميس 23 مايو 2019 ومنذ قليل الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الإسكندرية وقد بلغت نسبة النجاح 84.2% حيث جاءت نسبة نجاح البنين 81.8% بينما سجلت نسبة البنات 86.8% وقد اعتمد سيادته أيضاً أسماء الأوائل على المحافظة والذي بلغ عددهم 32 طالبة وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجة النهائية 280 من 280.

وقد أكد الأستاذ مصطفى العجمي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بأن ترتيب نتيجة الإدارات التعليمية جاء كالتالى بحسب نسبة النجاح فى كل لإدارة تعليمية فى المركز الأول إدارة الجمرك التعليمية، يليها إدارة غرب التعليمية، ثم إدارة شرق التعليمية، يليها إدارة العجمي التعليمية، ثم إدارة المنتزه التعليمية، يليها إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، ثم إدارة العامرية التعليمية، وأخيراً إدارة البرج التعليمية.

وأضاف الأستاذ مصطفى عمجى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية هذا العام بلغ عددهم 82 ألف و740 طالب وطالبة، حضر منهم 80 ألف و303 طالب وطالبة، نجح منهم 67 ألف و646 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 81.8% على مستوي جميع إدارات ومدارس محافظة الإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

وقد أعلن الأستاذ مصطفى عجمي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة قد تم نشرها بالفعل على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، وموقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ويمكن لكل طالب أو طالبة الدخول على الموقع وإدخال رقم الجلوس والحصول على نتيجة الطالب وتتضمن اسم الطالب ورقم جلوسه، واسم المدرسة المقيد بها، والإدارة التعليمية التابع لها، ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

ونعرض صورة من نتيجة أحد طلاب محافظة الإسكندرية للتأكيد على ظهور النتيجة بالفعل وأن رابط النتيجة من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية يعمل بكفاءة ويمكن المساعدة فى حصول الطالب على النتيجه بان يترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة وألف مبروك للجميع.