الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020 بالاسم ورقم الجلوس محافظة كفر الشيخ

ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول 2020 بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ اللواء جمال نور الدين بنسبة نجاح وصلت لـ 90.34%، الأمر الذي يترقبه ملايين الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على أحر من الجمر، بعد طول معاناة في المذاكرة والمثابرة نحو تحقيق النجاح والتفوق، حيث تعد مرحلة الشهادة الإعدادية من أهم المراحل العمرية الفاصلة في حياة الطالب بكونها هي التي تحدد دخول الثانوية بحسب مجموع الطالب حينها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

صرح السيد المحافظ أن بلغ عدد المتقدمين على امتحانات الفصل الدراسي الأول وصل لـ53 ألفاً و 782 طالب وطالبة، تغيب منهم 305، وكان عدد الناجحين منهم 48 ألف و309 طالب وطالبة بنسبة نجاح وصلت 90.34% وهذه نسبة جيدة.

أما عن نتيجة الاعدادية المهنية فوصلت نسبة النجاح فيها لـ 98.42%.

هذا وقد أوضح اللواء جمال نور الدين أن نتيجة الإعدادية المعلنة جاءت من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفقاً لترتيب الإدارات التعليمية التي ترتب المركز الأول يليها المركز الثاني …وهكذا، وكانت ترتيب إدارات محافظة كفر الشيخ كالتالي:-

إدارة قلين.

سيدي غازي.

فوه.

شرق كفر الشيخ.

سيدي سالم.

بلطيم.

الحامول.

دسوق.

برج البرلس.

مطوبس.

غرب كفر الشيخ.

الرياض.

كشوفات أسماء الطلاب والطالبات الناجحين نتيجة الإعدادية الترم الأول

من هنا ⇐نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

هذا وقد أعلنت الإدارة التعليمية أن جدول النظام في الحضور والغياب في الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 كان كما هو موضح بالصورة أسفل.