الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

اعتمد ظهر اليوم السبت 1 يونيو 2019 السيد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني 2019 لجميع مدارس وإدارات محافظة الإسماعيلية وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام 80.37% بجميع إدارات المحافظة ومدارسها، وحضر اعتماد النتيجة الأستاذ خالد خلف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية وعدد من كبار رجال المحافظة.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية بأن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية بلغ عددهم 21 ألف و720 طالب وطالبة، وحضر منهم الامتحان 21 ألف و477 طالب وطالبة، ونجح منهم 17 ألف 261 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 81.7%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني 2019

وقد أعلن الدكتور خالد خلف قبيص محافظ الإسماعيلية بأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسماعيلية قد ظهرت بالفعل وتم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية ويمكن لأي طالب الحصول على النتيجة الآن مباشرة برقم الجلوس من هنا ويتم البحث عن النتيجة برقم الجلوس لمعرفة درجات الطالب ونتيجته.

حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس والضغط على SEARCH ويتم عرض نتيجة الطالب بالكامل وتتضمن الاسم ورقم الجلوس ودرجات الطالب فى جميع المواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم والمجموع الكلي للطالب، ودرجات المواد التى لا تضاف للمجموع.

وأسرة تحرير موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب محافظة الإسماعيلية ويمكننا المساعدة فى حصول أي طالب أو طالبة على درجاته ونتيجته فى الصف الثالث الإعدادي من محافظة الإسماعيلية بأن يقوم بكتابة رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد منا بالنتيجة إن شاء الله.