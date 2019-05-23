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الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

كتب سعيد كامل آخر تحديث
الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الإسكندرية وقد بلغت نسبة النجاح 84.2% حيث جاءت نسبة نجاح البنين 81.8% بينما بلغت نسبة النجاح للبنات 86.8% وقد اعتمد سيادته أيضاً أسماء الأوائل على المحافظة والذي بلغ عددهم 32 طالبة وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجة النهائية.

وقد أكد الأستاذ مصطفى العجمي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بأن ترتيب نتيجة الإدارات التعليمية جاء كالتالي بحسب نسبة النجاح فى كل لإدارة تعليمية فى المركز الأول إدارة الجمرك التعليمية، يليها إدارة غرب التعليمية، ثم إدارة شرق التعليمية، يليها إدارة العجمي التعليمية، ثم إدارة المنتزه التعليمية، يليها إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، ثم إدارة العامرية التعليمية، وأخيراً إدارة البرج التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية

ويمكن لكل طالب أو طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية أن يتابع تطورات النتيجة ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة الإسكندرية فور إعلانها من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية التى تعرض اكثر من رابط للنتيجة وذلك تجنباً للضغط الشديد على الموقع، ويمكن معرفة النتيجة برقم الجلوس واسم الطالب، على الطلاب متابعة هذا الربط عند اعتماد النتيجة وإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة فوراً.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الإسكندرية

وقد ظهرت الآن بالفعل نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية الترم الثاني 2019 لجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية والإدارات التعليمية بالمحافظة وهى إدارة العجمي التعليمية، وإدارة سيدي جابر التعليمية، وإدارة غرب الإسكندرية التعليمية، وإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، وإدارة سيدي بشر التعليمية، وإدارة الجمرك التعليمية، ويمكن لجميع طلبة الإدارات التعليمية بالمدارس التابعة لها متابعة النتيجة من موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

وتشمل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالإسكندرية، بيان بدرجات الطالب في جميع المواد التي أدى فيها امتحان نهابة العام الدراسي، بالإضافة إلى مجموع الطالب الكلي، وهي مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التربية الدينية، الدراسات، العوم، الرياضيات، التربية الفنية، الحاسب الألي، ويمكننا مساعدة أي طالب أو طالبة فى الحصول على درجاته ومجموعه بأن يكتب رقم الجلوس فى التعليقات وينتظر الرد فوراً بالنتيجة.

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عن الكاتب

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية وكلمة، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق، معلم خبير حاسب آلى، أعمل حالياً مدير مدرسة، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم شعبة كمبيوتر تعليمي من جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

التعليقات

    1. رقم_الجلوس
      خالد محمد عبدالخالق محمدى العزب

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      السيدة عائشة الخاصة

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      جبر

      علوم

      مجموع

      رسم

      دين

      حاسب

      الحالة
      52

      48.5

      26.5

      17.5

      21

      23.5

      189

      13.5

      33.5

      13

      ناجح
      النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة

    1. رقم_الجلوس
      محمود ابراهيم عبد الرسول احمد

      الاسم
      ادارة غرب التعليميه

      الادارة
      طاهر بك ع بنين

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      جبر

      علوم

      مجموع

      رسم

      دين

      حاسب

      الحالة
      55

      32

      26

      17

      14

      20

      164

      13

      21

      14

      ناجح
      النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة

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