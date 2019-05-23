الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

اعتمد ظهر اليوم السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية الترم الثاني 2019 حيث بلغت نسبة النجاح بجميع مدارس وإدارات محافظة الجيزة 81.27% فى الشهادة الإعدادية العامة، بينما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 86.5% بينما بلغت نسبة النجاح فى المكفوفين 100% ونتيجة الإعدادية لضعاف السمع بلغت 98.5%.

وقد اعتمد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة الطلبة الأوائل على مستوي محافظة الجيزة والذين بلغ عددهم 193 طاب وطالبة، وأكد الأستاذ خالد حجازي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة بان عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بلغ 143 ألف و23 طالب وطالبة، وقد حضر منهم الامتحانات 116 ألف و239 طالب وطالبة بنسبة بجاح بلغت 81.27%.

وأكد الأستاذ خالد حجازى بان نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة الترم الثاني 2019 تم نشرها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة وقد جاءت إدارة الهرم التعليمية فى المركز الأول بنسبة النجاح وتلتها إدارة الشيخ زايد، ثم إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة الترم الثاني 2019

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة الترم الثاني 2019 لأي طالب أو طالبة من خلال الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة وإدخال رقم الجلوس والحصول على نتيجة الطالب فى الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة وتتضمن اسم الطالب واسم مدرسته واسم الإدارة التعليمية التابع لها، ودرجات الطالب فى جميع المواد، والمجموع الكلي للطالب.

وأسرة تحرير موقع كلمة ونجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب ويمكن المساعدة فى حصولك على درجات الطالب والنتيجة بالكامل من خلال كتابة رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة فوراً وألف مبروك للجميع.