الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة نصف العام 2020 برقم الجلوس

اعتمد اليوم الخميس 30 يناير 2020 اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول 2019 / 2020 حيث بلغت نسبة النجاح 77.7% فى جميع مدارس وإدارات محافظة القاهرة.

وأكد الأستاذ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات نصف العام بمحافظة القاهرة بلغ 150 ألف و929 طالب وطالبة، وقد نجح منهم 117 ألف و271 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية لضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، وبلغت نسبة النجاح فى امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية للمدارس الدورية 95%، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 95.5%.

كما أكد الأستاذ محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة قد تم نشرها فور اعتمادها من السيد المحافظ على شبكة الإنترنت، ويمكن للطالب أو الطالبة الحصول على النتيجة الآن برقم الجلوس من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا ويقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل تتضمن اسم الطالب، ورقم جلوسه، واسم المدرسة المقيد بها، واسم الإدارة التعليمية، ودرجات الطالب فى جميع المواد التى تضاف للمجموع، والمجموع الكلى للطالب، ودرجات الطالب فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وأسرة تحرير نجوم مصرية تتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، ويمكننا المساعدة فى الحصول على النتيجة من خلال ترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة فور ظهورها.