الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية .. رابط مباشر الاستعلام برقم الجلوس

بعد طول انتظار استمر خلال الأيام الماضية ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني للعام الدراسي 2019، وجاءت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية للفصل الدراسي الثاني في أوخر أيام شهر رمضان المبارك وقبل العيد بأيام قليلة الأمر الذي يجعل أولياء الأمور والطلاب يستمتعون بالعيد دون توتر أو قلق من النتيجة، وتأتي نتيجة الفصل الدراسي الثاني بعد أن اعتمدها محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان بنسبة نجاح بلغت 80.37%، وذلك بعد أن دخل الامتحان هذا الفصل الدراسي 21720 طالب وطالبه، ويقدم موقع كلمة دوت أورج لقراءه النتيجة الآن.

رابط الاستعلام عن نتيجة محافظة الإسماعيلية

ويمكنك عزيز القارئ الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط هنا، والذي يمثل رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، كما يمكنك في حالة تعذر الحصول عليها أن تضع رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال وسوف نستعلم لك عنها.

ويعتبر الصف الثالث الإعدادي هو البوابة التي يدخل منها الطالب إلى مرحلة التعليم الثانوي بكافة أنواعه ومستوياته سواء كان الثانوي العام، أو الدبلومات الفنية سواء كانت الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الفندقية، ويرجع الاختيار هنا إلى مجموع الطالب والذي يتم بنا على تنسيق كل محافظة في المقام الأول ثم الميول الشخصية له.

قد يهمك أيضا : نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الرابط من هنا، أو من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الرابط من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الرابط من هنا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية

يمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على الرابط التالي هنا.

ثم تقوم بكتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له بالصفحة.

أخيرا تقوم بالضغط على عرض النتيجة.

وفي الختام يتمنى موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.