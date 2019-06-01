الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الغربية برقم الجلوس

طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، يسعدنا أن نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة الغربية، بعد تم اعتمادها اليوم من قبل محافظ الغربية سيادة اللواء هشام السعيد، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بالغربية الترم الثاني لعام 2019 نحو 76.5%.

أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية:-

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الأستاذ محمد فاروق، بعد حضوره اعتماد السيد المحافظ لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/2019، أن نتيجة الإعدادية بالغربية متاحة الآن على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث يمكن للطالب والطالبة الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالغربية 2019 من خلال القيام بكتابة رقم الجلوس.

حيث يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا

أو القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في الأسفل وسوف نقوم بعرض النتيجة.

وبعد اعتماد محافظ الغربية لنتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للترم الثاني من العام الدراسي 2018/2019، قدم سيادته التهنئة لجميع الطلاب الناجحون في إعدادية الغربية، وطالبهم بالمداومة على التفوق والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية.

كما هنأ الأستاذ محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الطلاب الناجحون في الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية دور 2019، كما هنأ أولياء أمورهم وطالبهم بالاستمرار في الوقوف خلف أبناؤهم المتفوقين، وشكرهم على ما بذلوه تجاه أبناؤهم من جهد.