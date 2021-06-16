الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة السويس .. رابط مباشر وسريع

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة السويس بعد اعتماد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لها بنسبة نجاح بلغت 87%، وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس في حالة من الترقب والانتظار طوال الأيام الماضية للاطمئنان على نتيجة نهاية المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه خدمة الاستعلام عن النتيجة مع أطيب تمنيات أسرة الموقع للجميع بالنجاح والتفوق

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة السويس

ويمكن لكافة المتابعين الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال الرابط المباشر ، هنا، وفي حالة عدم تمكنك عزيزي القارئ من الوصول للنتيجة يمكنك ترك رسالة وسنقوم بالاستعلام عن النتيجة لك في أقرب وقت ممكن.

طريقة الحصول على النتيجة من خلال الرابط المباشر

يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من الرابط المباشر مديرية التعليم بالسويس، وذلك بالدخول على الرابط ثم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له والضغط على كلمة النتيجة، بعدها سيتم عرض النتيجة على الموقع.

كما يمكنك الحصول على نتيجة المحافظات التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة.

رابط نتيجة الإعدادية محافظة ألإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

رابط نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية

الإعدادية ونهاية لمرحلة التعليم الأساسي وبداية لمرحلة جديدة

جدير بالذكر أن الصف الثالث الإعدادي يعد نهاية لمرحلة التعليم الأساسي وبداية لمرحلة جديدة في التعليم الثانوي يحددها الطالب بنفسه، بعد حصوله على المجموع الذي يؤهله لنوع التعليم الذي يرغبه ما بين تعليم بالثانوية العامة أو بالدبلومات الفنية بكافة أنواعها (تجارية، صناعية، زراعية، فندقية) بالإضافة إلى التخصصات الجديدة المزمع أضافتها خلال الفترة القادمة.

أجواء غير عادية لامتحانات الإعدادية هذا العام

جدير بالذكر أن الإعدادية لهذا العام شهدت أجواء غير عادية خاصة بعد تجنيب نتيجة ألترم الأول وعدم إضافته إلى المجموع الكلي للعام الدراسي 2020 / 2021 ، وكذلك بسبب قصر فترة الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ متأخرا وانتهي في موعده، وبالرغم من ذلك لم يتم حذف أي جزء أو درس من المناهج المقررة على الطلاب.

كما حضر طلاب الإعدادية امتحاناتهم هذا العام في وجود إجراءات احترازية مشددة، طبقتها عليهم وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين خلال أداء الامتحانات.