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الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة بني سويف .. بالاسم ورقم الجلوس

بواسطة أحمد ياسين
نتيجة الاعدادية 2021 نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021

اعتمد منذ قليل محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 بنسبة نجاح بلغت 76.43%، وقام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بالتوجيه بنشر نتيجة المحافظة بمجرد الاعتماد وذلك حتى يطمئن أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي على نتائج الامتحانات، وقد تقدم لامتحانات العام الدراسي الجاري ألترم الثاني عدد 50729 طالب وطالبة، حضر منهم 41720، وقد حصل على الدرجة الكاملة عدد 22 طالب وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12% لعدد 939 طالب مسجلين بقوائم طلبة المنازل بالشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف.

1 نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2021 محافظة بني سويف
2 الشهادة الإعدادية نهاية مرحلة التعليم الأساسي وبداية مرحلة جديدة

نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2021 محافظة بني سويف

ويتشرف موقع كلمة دوت أورج بتقديم خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف للطلبة والطالبات وزويهم من هنــــا، مع أطيب تمنيات أسرة الموقع بدوام النجاح والتفوق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية.

امتحانات الإعدادية وسط إجراءات احترازية مشدد

الشهادة الإعدادية نهاية مرحلة التعليم الأساسي وبداية مرحلة جديدة

ويعتبر الصف الثالث الإعدادي مرحلة هامة في تحديد الطريق الذي سيسلكه الطالب خلال المرحلة القادمة، ما بين دراسة الثانوية العامة أي من الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة سواء كانت زراعية أو تجارية أو صناعية أو تعليم سياحي وفندقي أو المدارس المتخصصة الجديدة التي من المتوقع افتتاحها خلال المرحلة القادمة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف

كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة المحافظات التالية:

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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