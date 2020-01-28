الآن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 محافظة الجيزة برقم الجلوس

أعتمد عصر اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 بمحافظة الجيزة، وذلك بعد أن أنهي كنترول الشهادة الاعدادية بالجيزة كافة اللازمة لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول بالجيزة، وبلغت نسبة النجاح في الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2020 بمحافظة الجيزة 72.8%، وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 81.9%، ثم إدارة أكتوبر التعليمية بنسبة نجاح بلغت 81.3%، ثم إدارة الشيخ زايد التعليمية في المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 79.7%.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 محافظة الجيزة:-

يمكن الآن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة، معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 من خلال القيام بزيارة الموقع الالكتروني الخاص بإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة وهو عبارة عن رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس ثم بحث لتظهر له نتيجته في الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020، كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة الحصول على نتيجة الترم الأول 2020، من خلال ترك رسالة أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس، وسوف نبذل قصارى جهدنا من أجل البحث عن النتيجة ومن ثم عرضها للطالب.

من جهته أخري فقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الاستاذ خالد حجازي بأن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيز، كانت حريصة أشد الحرص فى اعلان نتيجة إعدادية الجيزة 2020 الترم الأول، بسرعة لطمأنة أبناؤنا الطلاب، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة الاعدادية بالجيزة 2020 هذا العام مرتفعة عن العام الماضي.