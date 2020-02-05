الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس

أعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية نحو 88.5%، وبعد أن أنتهي محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار من اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020، هنأ سيادته طلبة وطالبات الاعدادية بمحافظة الدقهلية وتمني لهم دوام النجاح والتقدم والتفوق فى حياتهم الدراسية المقبلة.

كيف تحصل على نتيجة الاعدادية بالدقهلية 2020 برقم الجلوس:-

يمكن لجميع طلبة وطالبات الاعدادية بالدقهلية، الآن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الأول 2020 من خلال الرابط الالكتروني للبوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية بالضغط هنا، كما أنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هنا، كذلك فإنه مشاركة منا لأبناؤنا طلبة وطالبات الاعدادية بالدقهلية في فرحتهم بنتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية، فإنه يسرنا أن نستقبل طلباتهم ورسائلكم في تعليقات الموقع والتي تتضمن الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة، حيث سنقوم بدورنا بالبحث عن النتيجة وإظهارها لكم في أسرع وقت ممكن.

من جهته قال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 بمحافظة الدقهلية بلغ نحو 101 ألف و101 طالب وطالبه، وبلغت نسبة النجاح في الصف الثلث الاعدادي بمحافظة الدقهلية ترم أول 2020 نحو 88.5% وفي الشهادة الاعدادية المهنية بلغت نحو 88.5%.