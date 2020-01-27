الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2020 برقم الجلوس

أنهي السيد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، مساء الاحد حالة الترقب والتوتر التي كان يشعر بها طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث قام سيادته باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2020، وذلك في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2020 نحو 90.34%.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2020 برقم الجلوس:-

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بأن نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ سوف يتم إعلانها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من خلال الرابط التالي، حيث ستنتهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2020 على ذلك الرابط بعد قليل، كما يمكن لأبناؤنا طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 من خلال القيام بعمل تعليق بالاسفل يتضمن الاسم ورقم الجلوس، وسف نوافيكم بالنتيجة ، لتكونوا أول من يعلم بنتيجته.

من جهتها قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك بأن ترتيب الادارات التعليمية على مستوي محافظة كفر الشيخ وفقاً لنسب النجاح قد جاء وفقاً للترتيب التالي :- إدارة بيلا التعليمية، إدارة قلين التعليمية، إدارة سيدي غازي التعليمية، إدارة فوه التعليمية، إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ، إدارة سيدي سالم التعليمية، إدارة بلطيم التعليمية، إدارة الحامول التعليمية، إدارة دسوق التعليمية، إدارة برج البرلس، ثم إدارة مطوبس، ثم غرب كفر الشيخ وأخيراً إدارة الرياض التعليمية في المركز الأخير.